Cannabis-Aktien: Was ist hier los?

Ein lokales medizinisches Cannabisunternehmen in New Mexico muss auf Anordnung der staatlichen Cannabis Control Division (CCD) seine Produkte zurückrufen , da in den Cannabisblüten, Pre-Rolls und Lebensmitteln von Sacred Garden zu hohe Mengen an Schimmel gefunden wurden, berichtet das Albuquerque Journal.

Das Cannabisunternehmen, das Geschäfte in Albuquerque, Las Cruces, Ruidoso und Santa Fe betreibt, hatte ursprünglich die Tests vor dem Verkauf bestanden.

Nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung