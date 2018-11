Cannabis-Aktien: Wann gibt Trump das Marihuana frei?

Weitere Suchergebnisse zu "Tilray":

In den USA deutet sich eine entscheidende Wende im politischen Umgang mit Cannabis an. US-Justizminister Jeff Sessions, erklärter Gegner einer landesweiten Legalisierung, räumt seinen Posten auf Drängen von US-Präsident Donald Trump. Die Aktie von Tilray (WKN: A2JQSC) explodierte am gestrigen Mittwoch um +31% und The Green Organic Dutchman (WKN: A2JLEE) stieg innerhalb dreier Tage von 2,85 auf 4,82 CA$.

Marihuana ist bereits in 10 US-Bundesstaaten legal, auf Bundesebene aber weiter illegal. Insofern bestehen rechtliche Unsicherheiten, die nun vermutlich bald zugunsten der Cannabisindustrie gelöst werden. Dazu kommt: Als nächster Staat hat am Mittwoch Michigan Cannabis für alle ab 21 Jahren legalisiert und erhebt gleichzeitig eine Steuer. Eine klassische Win-Win-Situation, oder?





Chancen für neuen Green Rush

Jeff Sessions oblagen als Justizminister und Generalbundesanwalt wichtige Kompetenzen im (möglichen) Legalisierungsprozess von Marihuana. Am Jahresanfang hatte sich Sessions das erste Mal negativ über mögliche Legalisierungspläne geäußert und eine Richtlinie aus der Obama-Zeit abgesetzt.

Nach den starken Kursrückgängen von Cannabisaktien in den vergangenen Wochen sorgt diese Meldung für frischen Schwung. Es öffnet sich wohl bald der größte Markt schlechthin ganzheitlich für die Cannabisindustrie. Dazu kommt: Konzerne wie Coca-Cola sind weiter an Partnerschaften mit Marihuana-Produzenten interessiert, um im Mega-Wachstumsmarkt Fuß zu fassen.

