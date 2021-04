Cannabis Aktien: Nichts verpassen!

TILT Holdings Inc. (CSE:TILT) (OTCQX:TLLTF) hat Darryl K. Henderson, J.D., und Roseann Valencia-Fernandez in seinen Reihen begrüßt. Das in Phoenix ansässige Unternehmen hat Henderson zum Senior Vice President of Human Resources ernannt. Er bringt umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensführung und im Personalmanagement mit.

Zuvor arbeitete er bei der Monsanto Company, der First Union National Bank, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung