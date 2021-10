Cannabis-Aktien: Multi-Millionen-Dollar-Projekt!

Überblick

Das in Arizona ansässige Unternehmen Zoned Properties, Inc. (OTCQB:ZDPY), ein führendes Immobilienentwicklungsunternehmen für aufstrebende und stark regulierte Branchen, hat in den letzten Jahren einen aggressiven Wachstumsplan für die Betreuung von Immobilien in der Cannabisbranche verfolgt und dabei wichtige Meilensteine erreicht.

Das Unternehmen kann eine erfolgreiche Erfolgsbilanz vorweisen, während es gleichzeitig seine Finanz- und Kapitalstruktur gesund hält. Zoned Properties ist der Ansicht, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung