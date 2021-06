Cannabis Aktien: Movers & Shakers!

Cannabis-Unternehmen Ascend Wellness Holdings holt ehemaligen Ford-Experten Joe Hinrichs in den Vorstand

Der vertikal integrierte Multi-State-Betreiber Ascend Wellness Holdings, Inc. (CSE:AAWH) hat Joe Hinrichs in sein Board of Directors berufen.

Hinrichs ist ehemaliger President of Automotive bei der Ford Motor Company, wo er 19 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen tätig war.

Darüber hinaus arbeitete er über ein Jahrzehnt für General Motors und die in