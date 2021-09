Cannabis-Aktien: Innovative Industrial Properties steigt über 28,3 Mio. $!

Der auf Cannabis spezialisierte Immobilieninvestmentfonds Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE:IIPR) hat den Erwerb einer Immobilie in Missouri abgeschlossen, nur einen Monat nach dem Kauf einer Immobilie in Hancock, Maryland, die zuvor im Besitz von Harvest Health & Recreation Inc. (CSE:HARV) (OTCQX:HRVSF).

Das in San Diego ansässige Unternehmen gab am Montag bekannt, dass es auch einen langfristigen Mietvertrag mit CPC of Missouri – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung