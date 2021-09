Cannabis-Aktien: Die Highlights der Woche!

Eden Empire begrüßt den erfahrenen Anlageexperten Philip van den Berg, Dario Meli tritt als Direktor zurück

Eden Empire Inc. (CSE:EDEN) gab am Montag bekannt, dass das UnternehmenPhilip van den Berg in seinen Vorstand berufen hat.

Darüber hinaus erklärte sichvan den Berg bereit, den Vorsitz des Prüfungsausschusses des Unternehmens zu übernehmen.

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im Investmentbanking beiDeutsche Morgan Grenfell und Olympus Capital