Cannabis-Aktien: Gehen sie jetzt durch die Decke?

Village Farms’ Tochtergesellschaft in Colorado ernennt Alejandro de Gortari zum CFO

Village Farms International, Inc.(NASDAQ: VFF) (TSX:VFF) gab am Montag bekannt, dass seine Tochtergesellschaft in Colorado

TochtergesellschaftBalanced Health Botanicals in Colorado denKonsumgüter- und Finanzveteranen Alejandro “Alex” de Gortari zum Chief Financial Officer ernannt hat.De Gortari tritt die Nachfolge von Brandon Townsleyan, der Balanced Health verlassen hat, um andere berufliche Interessen zu verfolgen.

