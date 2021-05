Cannabis-Aktien: Diese 3 sehen nach Aufschwung aus!

Aphria Inc. (NASDAQ:APHA), Curaleaf Holdings Inc. (OTCQX:CURLF) und GrowGeneration Corp. (NASDAQ:GRWG) erreichten in diesem Jahr neue Allzeithochs nach der Amtseinführung von Präsident Joe Biden und erneuter Hoffnung auf die Chancen des SAFE Banking Acts im Kongress.

Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, da sich das Weiße Haus auf die Pandemie und das Infrastrukturgesetz konzentriert.

Viele Aktien im Cannabis-Sektor sind in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung