Cannabis-Aktien: Depots im Überblick!

Harvest Health & Recreation eröffnet 12. Laden in Florida vor der Fusion mit Trulieve

Das vertikal integrierte Cannabisunternehmen Harvest Health & Recreation Inc. (CSE:HARV) (OTCQX:HRVSF) eröffnet eine neue medizinische Abgabestelle in Florida. Das neue Geschäft am 10339 San Jose Blvd in Jacksonville ist der zwölfte Standort des Unternehmens im Sunshine State.

Die neue Verkaufsstelle reiht sich ein in die anderen Läden des Unternehmens



