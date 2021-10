Cannabis-Aktien: Cannabisblüten-Verkaufsstart in New York!

Das lang erwartete New Yorker Programm für Cannabis für Erwachsene ist so gut wie in Kraft. Während es sich entwickelt, sind große Namen in diesem Bereich bestrebt, ihren Platz einzunehmen, obwohl die zehn Betreiber, die bereits medizinische Cannabisgeschäfte im Empire State betreiben, den Heimvorteil haben.

Unter diesen zehn sind fünf börsennotierte Unternehmen, darunter Columbia Care (OTCQX: CCHWF), Curaleaf (OTCQX: CURLF), MedMen (OTCQX:MMNFF), ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung