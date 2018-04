Cannabis Aktien: Cannabis Wheaton nach Übernahme abgestraft – Cronos, Canopy Growth und Aurora Cannabis obenauf

Liebe Leser,

der Canadian Marijuana Index konnte am Dienstag um 13,37 Punkte oder 2,30 % zulegen. Der Index fasst die 25 wichtigsten Werte der Branche zusammen. Das ist auf Tagesbasis ein durchaus beachtlicher Zuwachs. So notierten die meisten Cannabis-Aktien auch im Plus. Lediglich MYM Nutraceuticals (-2,70 %), Cannabis Wheaton (-2,72 %) und Maricann Group (-7,5 %) mussten Kursverluste hinnehmen.

Ein Beitrag von Mark de Groot.