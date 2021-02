Cannabis Aktien: Branding zum Aufbauen!

Mit 24 Dispensary-Standorten in Florida, einem in Pennsylvania und neuen Standorten, die später in diesem Jahr in beiden Staaten eröffnet werden, ist Fluent Cannabis (NASDAQ:FLNT) ein wachsendes Unternehmen. Aber die Belohnung kam sicherlich nicht ohne Risiko, um dorthin zu gelangen, wo es heute ist.

Fluent Cannabis begann 2016 in Miami als ein medizinisches Marihuana-Unternehmen namens Knox Medical. Als der Boom der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung