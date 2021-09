Cannabis-Aktien: Aurora Cannabis meldet 45% geringere Quartalseinnahmen!

Der kanadische Cannabis-Riese Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ:ACB) (TSX:ACB) gab seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2021 endete, bekannt und meldete am Montag einen vierteljährlichen Nettoumsatz von 54,83 Mio. CA$ (43,4 Mio. $) im Vergleich zu 68,43 Mio. CA$ im gleichen Zeitraum des Jahres 2020.

