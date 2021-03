Cannabis-Aktien: Auf zu neuen Höhen?

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in den vergangen Monaten war es verhältnismäßig ruhig rund um das jahrelange „Trend-Thema” Cannabis-Aktien. Doch nachdem Kleinanleger im Kampf gegen große Hedgefonds zunächst Aktien von GameStop, AMC und Silberwerte in die Höhe getrieben hatten, kaufte die Foren-Community Ende Februar verstärkt Cannabis-Papiere – und sorgte so...