Cannabis Aktien: Arizona heizt auf!

Arizona begrüßte die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene während der Wahl im November und etwa drei Monate später begann es mit dem Verkauf.

Der Staat am Grand Canyon begann am 19. Januar mit dem Antragsverfahren und machte es sehr einfach, indem sich die Abgabestellen online bewerben konnten. Um sich erfolgreich zu bewerben, müssen die Apotheken den FBI-Hintergrundcheck bestehen und die Bewerbungsgebühr in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung