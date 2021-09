Cannabis-Aktien: Analyse der Vorreiter!

MariMed, Inc. (OTCQX:MRMD), ein Betreiber von Cannabisprodukten in mehreren Bundesstaaten, hat Steve West zum Vice President of Investor Relations ernannt.

West, der von der Zeitschrift Institutional Investors als “Best Investor Relations Professional” und für die Leitung des “Best Investor Relations Program” ausgezeichnet wurde, verfügt über fast zwei Jahrzehnte Kapitalmarkterfahrung und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung