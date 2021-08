Cannabis-Aktie: Widerstreitende Interessen?

Jushi Holdings VP of Cultivation Operations Josh Malman erhält den 2021Cannabis Leadership Award

Das vertikal integrierte Cannabisunternehmen Jushi Holdings Inc. (CSE:JUSH) (OTCQX:JUSHF) gab am Dienstag bekannt, dass sein Vice President of Cultivation Operations, Josh Malman, als Empfänger des 2021 Cannabis Leadership Award ausgewählt wurde.

Malman wurde von seinen Kollegen nominiert und aus 180 Nominierungen von Fachleuten der Cannabisbranche ausgewählt, die aus Anbau- und/oder ...



