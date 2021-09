Cannabis-Aktie: “New York ist einer der größten Marktteilnehmer”!

Die Öffnung des Cannabismarktes in New York wird ein massiver Katalysator für die Branche sein, so der Branchenveteran Bruce Linton, Vorsitzender von Gage Cannabis und ehemaliger CEO von Canopy Growth (NASDAQ:CGC).

New York hat im März Cannabis für den Freizeitgebrauch legalisiert und erlaubt den New Yorkern den Besitz von bis zu drei Unzen Marihuana. Wichtige Sitze im Office of Cannabis Management und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung