Cannabis-Aktie: Bringt mehr Wert als nur Assets?

Trulieve Cannabis Corp. (CSE: TRUL) (OTCQX:TCNNF) gab am Montag bekannt, dass es die Harvest Health & Recreation Inc. (CSE: HARV) (OTCQX:HRVSF) für satte 2,1 Milliarden Dollar in einem reinen Aktientausch übernehmen wird.

Gemäß der Fusionsvereinbarung werden die Harvest-Aktionäre 0,1170 nachrangige stimmberechtigte Aktien von Trulieve für jede Harvest-Aktie zum Preis von 4,79 $ erwerben. Nach Abschluss der Fusion sollten die Harvest-Aktionäre etwa 26,7%



