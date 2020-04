Stuttgart (ots) - "Marktcheck" am Dienstag, 21. April 2020, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen und ARD Mediathek / Moderation Hendrike BrenninkmeyerSWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin berichtet am Dienstag, 21. April 2020, 20:15 bis 21 Uhrim SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.Weitere Themen der Sendung:Spargel - wie teuer wird das Stangengemüse?Je wärmer es wird, umso mehr deutscher Spargel wird geerntet und auf dem Markt angeboten. Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf Menge und Preis des Stangengemüses? Eine "Marktcheck"-Reporterin hilft bei der Spargelernte und vergleicht die Qualität von deutschem und importiertem Spargel.Fahrrad - was taugen Hilfsmittel für platte Reifen?Das Wechseln eines Fahrradreifens ist mühsam und kostet meist Nerven. Hilfsmittel wie Pannensprays oder ein spezieller Fahrradschlauch sollen das Flicken erleichtern. "Marktcheck" prüft mit der "Reißnagelprobe", ob sie ihren Zweck erfüllen.Mietrecht - wann darf der Vermieter kündigen?Gelten in Zeiten von Corona Besonderheiten im Mietrecht? Müssen Vermieter*innen einen Mietrückstand akzeptieren und gibt es spezielle Regelungen bei einer Eigenbedarfskündigung? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt außerdem, inwieweit Mieter*innen Kosten bei einer Wohnungsmodernisierung übernehmen müssen.Gartentipps - Bodenpflege leicht gemacht"Marktcheck"-Gartenexpertin Heike Boomgaarden gibt Tipps, wie man dem schnellen Verdunsten des Regen- oder Gießwassers vorbeugen kann. Außerdem erklärt sie, wie die Erde im Beet krümelig wird und wie gut selbstgemachter Dünger wirkt."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www. SWR.de/marktcheck (http://www.swr.de/marktcheck) .ARD Mediathek : Sendung nach Ausstrahlung vom 21.4.2020 bis 21.4.2021 verfügbar unter www. ARDmediathek.de (http://ardmediathek.de/) und unter www. SWR.de/marktcheck (http://swr.de/marktcheck) . Außerdem auf YouTube ( http://www.youtube.com/marktcheck ).Fotos bei ARD-foto.de (http://www.ard-foto.de/)Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-cannabidiol.Newsletter "SWR vernetzt" unter http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4575155OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell