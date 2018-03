CannaRoyalty verkündet Fusion mit River Distribution - einem in Kalifornien lizenzierten Unternehmen in der Cannabisbranche - zur Gründung des führenden Cannabisvertriebs in Kalifornien

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) -- Mit Akquisition von River Distribution und operativerKonsolidierung mit Alta Supply (heute abgeschlossen) erhältCannaRoyalty Zugang zur Mehrheit der lizenzierten Verkaufsstellenin Kalifornien und zu führenden Cannabis Verbrauchermarken undProdukten in diesem Bundesstaat- Der Vertrieb ist ein wichtiges Segment der stark reguliertenkalifornischen Cannabisindustrie: Alle lizenzierten Verkaufsstellenin Kalifornien dürfen ihre Produkte ausschließlich über lizenzierteHändler beziehen, und Distributoren haben eine Kontrollfunktioninne, da sie für die Produktprüfung und -sicherheit sowie diestaatliche Steuererhebung verantwortlich sind- River Distribution erwirtschaftete im Steuerjahr 2017 einen Umsatzvon 26,0 Millionen US-Dollar[1]. Mit CannaRoyalty im Zusammenhangstehende Distributoren, einschließlich Alta Supply, erzielten imSteuerjahr 2017 einen Gesamtumsatz von 32,5 Millionen US-Dollar [1]CannaRoyalty Corp. (CSE: CRZ) (OTCQX: CNNRF) ("CannaRoyalty" oderdas "Unternehmen") gab heute die 100%ige Übernahme von RiverDistribution ("RVR") (die "Übernahme") bekannt. RVR vertritt mehrereführende kalifornische Marken aus dem gesamten Bundesstaat. Unter derFührung der sachkundigen Führungskräfte Ted Simpkins (Gründer & CEO)und Henry Pilger (Gründer & CFO), konnte sich RVR schnell zu einemder führenden Distributoren und zu einem der kalifornischenMarktführer entwickeln. Mr. Simpkins ist ein in Kalifornien hochangesehener Vertriebsmanager mit über 40 Jahren Erfahrung alsExecutive VP von Southern Wine and Spirits - Kaliforniens größtemWein- und Spirituosenvertrieb. Nach Vollzug der Transaktion wird HerrSimpkins sich als Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens zur Wahlstellen und Herr Pilger und das RVR-Team werden sich dem starkexpandierenden kalifornischen Bereich von CannaRoyalty anschließen."Die Teams von River Distribution und CannaRoyalty hatten imvergangenen Jahr bereits die Gelegenheit, eng zusammen zu arbeiten.Wir sind zuversichtlich, dass die Konsolidierung von River mit AltaSupply uns eine Führungsposition in Kalifornien, auf dem größtenregulierten Cannabis Distributionssystem der Welt, beschert," äußertesich dazu Marc Lustig, der CEO von CannaRoyalty. "Unser ausgedehntesVertriebsnetz in Kalifornien macht uns zu einem idealen Partner fürMarken, die in Kalifornien wachsen wollen. Und mit unserem sorgfältigausgewählten Portfolio von Produktionspartnern sind wir eininteressanter Partner für Verkaufsstellen, die aus Gründen derEffizienz und der Kostenersparnis ein komplettes Spektrum anSpitzenprodukten und Marken aus einer Hand beziehen wollen. Dieheutige Bekanntgabe ist ein wichtiger Meilenstein auf CannaRoyaltysWeg zum Aufbau einer umfassenden Produktplattform für Cannabiskundendurch Konsolidierung seiner bestehenden Betriebe mit einigen derführenden Unternehmen Kaliforniens. Wir heißen das RVR Team ganzherzlich bei CannaRoyalty willkommen und freuen uns auf eineerfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden Monaten und Jahren."Ted Simpkins, CEO von River Distribution, fügte hinzu: "Nachdemich in Kalifornien einen umfangreichen Vertrieb in der Alkoholbrancheaufgebaut habe, bin ich sehr zuversichtlich, dass der Vertrieb mitzunehmender Reife des Markts für erwachsene Nutzer in den nächstenJahren zu einem der wertvollsten und integralen Bestandteile derCannabis-Wertschöpfungskette wird. CannaRoyalty und RVR sind idealePartner und ich bin mir sicher, dass das expandierende Team über dierichtige Mischung aus Talent und Kapital verfügt, um unser bereitsführendes Netzwerk weiter gezielt ausbauen zu können."River Distribution - Weitere Informationen- RVR besitzt in Kalifornien zwei lizenzierte Standorte- Lizenzierung: - Temporäre Lizenz für den Vertrieb von Cannabis(Typ 11 -Freizeitgebrauch)- Temporäre Lizenz für den Vertrieb von Cannabis (Typ 11 -medizinischer Cannabis)- Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete River Distribution[1] einenUmsatz von 26,0 Millionen US-DollarRiver Distribution - Informationen zur Transaktion- Transaktion: Erwerb von 100% des Eigenkapitals der RiverDistribution- Zahlungsmodalitäten: - Basiskaufpreis: 5.000.000 Stammaktien vonCannaRoyalty("CR-Aktien") (der "Basiskaufpreis"), wobei die Überschreibungvon1.650.000 dieser Aktien dem Erreichen gewisser operativer Zieleunterliegt- Zusatzzahlung: 2.000.000 CR-Aktien vorbehaltlich dem Erreichengewisser, noch von den Parteien festzulegender, finanziellerMeilensteine durch RVR- Der Kaufpreis wird vollständig in Form von CR-Aktien ausgezahltund in Teilbeträgen ausgegeben- Voraussichtliches Abschlussdatum: Zum Ende des zweiten Quartals2018. Der Abschluss unterliegt bestimmten Bedingungen, u. a. demErhalten aller erforderlichen Genehmigungen und einerbefriedigenden Due Diligence.Der Cannabis-Markt in KalifornienKalifornien ist der größte Cannabismarkt der Welt mit einemJahresumsatz von rund 2,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016,[2, 5]wobei nur der Verkauf von medizinischen Marihuana-Produktenberücksichtigt wurde. In Anbetracht der im Januar 2018 in Kalifornienerfolgten kompletten Legalisierung des Cannabisverkaufs für denFreizeitgebrauch von Erwachsenen könnte der Umsatz bis 2021voraussichtlich auf über 6,8 Milliarden US-Dollar steigen, wobeiVaporizer-Produkte einen Anteil von 15%, oder von über einerMilliarde Dollar, erreichen könnten. Dies entspricht einerdurchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 54% zwischen 2017 und2021[3, 5]. Konzentrate und Edibles machten im Jahr 2017 inKalifornien über 46% der Cannabisverkäufe im Einzelhandel aus.Edibles, mit einem Anteil von 22%, dürften im Jahr 2018voraussichtlich um 117% wachsen, während für Konzentrate, mitmomentan 24% Marktanteil, ein Wachstum von 135% vorausgesagt wird.[5, 6]Über CannaRoyaltyCannaRoyalty (http://cannaroyalty.com/) ist ein aktiver Investorund Betreiben in der legalen Cannabis-Branche. Unser Schwerpunktliegt auf der Entwicklung und der Unterstützung einesdiversifizierten Portfolios von wachstumsbereiten Vermögenswerten inhochwertigen Segmenten des Cannabis-Sektors, inklusive Forschung,Verbrauchermarken, Geräten und geistigem Eigentum. UnserManagement-Team kombiniert ein praktisches Verständnis derCannabis-Industrie mit bewährtem finanziellem Know-how, indem es einePlattform von Beteiligungen via Lizenzgebührenvereinbarungen,Eigenkapitalbeteiligungen, verbrieften Wandelanleihen,Lizenzvereinbarungen und seinem eigenen Marken-Portfolio organisiert.Die Aktien von CannaRoyalty werden auf dem Canadian Stock Exchange(CSE) unter dem Symbol CRZ (http://thecse.com/en/listings/diversified-industries/cannaroyalty-corp) und international auf dem OTCQX unterdem Symbol CNNRF (https://www.otcmarkets.com/stock/CNNRF/quote)gehandelt.Zukunftsorientierte AussagenAussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsorientiert sind,unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten im Hinblick aufdie spezifischen Faktoren, die hier und an anderer Stelle inregelmäßigen Veröffentlichungen von CannaRoyalty gegenüberkanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden veröffentlicht werden. Wennin dieser Pressemitteilung Worte wie "wird, könnte, planen,schätzen, erwarten, könnte, potentiell, glauben, sollte", oderähnliche Ausdrücke verwendet werden, sind dies zukunftsorientierteAussagen.Zukunftsorientierte Aussagen könnten, ohne Einschränkung Aussagenzu den Akquisitionen des Unternehmens, der Umsetzung derUnternehmensstrategie, hinsichtlich neuer Chancen und des zukünftigenWachstums und anderer Tatbestände beinhalten.Obwohl CannaRoyalty versucht hat, wichtige Faktoren zuidentifizieren, die zu tatsächlichen Ergebnissen, Leistungen oderErfolgen führen, die wesentlich von solchen abweichen, die in denzukunftsorientierten Aussagen enthalten sind, können andere Faktorenvorhanden sein, die zu Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen führen,die nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten,inklusive, aber nicht beschränkt auf: die Abhängigkeit vom Erhaltbehördlicher Genehmigungen; Investieren in Zielunternehmen oderProjekte, die in einem Bereich aktiv sind, der momentan unter denBundesgesetzen der U.S.A. als illegal angesehen wird;Gesetzesänderungen; eingeschränkte geschäftliche Vorgeschichte;Verlass auf das Management; Anforderungen für zusätzlicheFinanzierung; Wettbewerb; Hindernisse beim Wachstum des Markts undbei der staatlichen Freigabe auf Grund von Schwankungen bei deröffentlichen Meinung und der Wahrnehmung der im medizinischen undFreizeitgebrauch aktiven Marihuanaindustrie; sowie Vorschriften- oderpolitische Änderungen.Es kann keine Garantie gegeben werden, dass sich solcheInformationen als genau erweisen oder dass die Erwartungen oderEinschätzungen des Managements in Bezug auf zukünftige Entwicklungen,Umstände oder Ergebnisse eintreten werden. Als Ergebnis dieserRisiken und Unsicherheiten könnten die Ergebnisse oder Ereignisse,die in diesen zukunftsorientierten Aussagen vorausgesagt wurden, sichwesentlich von aktuellen Ergebnissen oder Ereignissen unterscheiden.Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen aufdiese zukunftsorientierten Aussagen verlassen. Diezukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden zumZeitpunkt dieser Veröffentlichung getroffen. CannaRoyalty lehntjegliche Absicht oder Verpflichtung, solche Informationen zuaktualisieren oder zu überarbeiten, ab, falls dies nicht durch dasgeltende Gesetz erforderlich ist, und CannaRoyalty übernimmtkeinerlei Haftung für die Veröffentlichung in Verbindung mitjeglichen anderen hier erwähnten Unternehmen.1. Umsatz im Geschäftsjahr 2017, basiert auf ungeprüftemKonzernabschluss. 32,5 Millionen gliedern sich auf in: 26,0Millionen US-Dollar für RVR und 6,5 Millionen US-Dollar für AltaSupply.2. Laut New Frontier Data besitzt Kalifornien den weltweit größtenCannabismarkt, in dem der Jahresumsatz im Jahr 2016 2,8Milliarden US-Dollar erreichte.3. Brightfield Group.4. Bureau of Cannabis Control California, http://www.bcc.ca.gov/5. Bitte beachten Sie, dass die in dieser Pressemitteilungenthaltenen kalifornischen Marktinformationen nur indikativ sind.Da der Freizeitgebrauch bisher illegal war, erweist sich dieBeschaffung und Verifizierung von Daten als schwierig.6. Brightfield Group & BDS Analytics