CannaRoyalty, ein Tochterunternehmen von Trichome, formt strategische Beziehungen und investiert in 180 Smoke, einem führenden kanadischen Online- und Einzelhandelsunternehmen für Vaporizer-Produkte.

- 180 Smoke (http://www.180smoke.ca/) erhält Wachstumskapital undeinen strategischen Partner und kann auf seine im kanadischenEinzelhandel (16 Standorte) und eCommerce (195.000 Besuchermonatlich) führende Vaporizer Produktplattformen aufbauen.- 180 Smoke wird einen Teil des Erlöses für den zugelassenenCannabis-Apothekenhandel in Kanada verwenden.- CannaRoyalty und 180 Smoke werden zusammenarbeiten, uminnovative Cannabisprodukte auf den kanadischen Markt zu bringen- In Erwartung der Cannabis-Legalisierung für volljährige Nutzerin Kanada wird 180 Smoke für CannaRoyalty eine Vertriebspipeline imInternet- und Einzelhandel für sein wachsendes Produktportfoliobereitstellen- Eine mehr als 5jährige profitable Unternehmensgeschichte miteiner durchschnittlich jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 238%zwischen 2013 und 2017- Erfahrung aus über 5 Jahren im erfolgreichen Vertrieb vonNikotin- und Cannabis-Vaporizer-Produkten, gesteuert durch strengsteregulatorische Rahmenbedingungen, die dem cannabisorientiertenGeschäft eine starke Grundlage geben und 180 Smoke damit von früherenBewerbungen kanadischer Cannabis-Händler unterscheidet.Alle finanziellen Angaben sind in kanadischen Dollar ($), sofernnicht anders vermerkt.Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - CannaRoyalty Corp. (CSE: CRZ)(OTCQX: CNNRF) ("CannaRoyalty" oder das "Unternehmen"), ein vollintegrierter, aktiver Investor und Unternehmer in der legalenCannabis-Industrie, gab heute bekannt, dass seineTochtergesellschaft, Trichome Yield Corp. ("Trichome"), einaufwertender Kapitalgeber innerhalb der legalen Cannabisindustrie,sein erstes verbindliches Term Sheet (Vorvertrag) unterzeichnet hat,wonach 180 Smoke ( "Investionsempfänger" oder "180 Smoke") mit bis zu$ 2,5 Millionen für die Ausweitung seines Einzelhandelsprofils (die"Finanzierung") im Vorgriff auf eine kanadischeCannabis-Legalisierung für volljährige Nutzer finanziert werden soll.Die Finanzierung unterstützt 180 Smoke bei der Expansion derEinzelhandels- und Cannabisproduktangebote und soll das Unternehmenauf den Eintritt in den legalen Cannabisraum Kanadas vorbereiten,einschließlich der Eröffnung von 11 neuen Geschäften und einerErweiterung des Cannabis-Hardwareangebots des Unternehmens sowieeiner Aufstockung des dazugehörigen Inventars. 180 Smoke und dieTochtergesellschaft von CannaRoyalty, CR Advisory, werdenzusammenarbeiten, um innovative Cannabisprodukte auf den kanadischenMarkt zu bringen und um 180 Smoke bei der weiteren Expansion in denkanadischen Cannabis-Handelsraum zu unterstützen und zu ergänzen."Der Aufbau einer Beziehung mit 180 Smoke -dem führendenkanadischen Omnichannel-Einzelhandelsführer, vor der Legalisierungfür volljährge Nutzer ist für Trichome ein verlockender undeinzigartiger erster Deal. Er bietet den CannaRoyalty-Aktionären auchmannigfaltige Wege zur Wertschöpfung", sagte Marc Lustig, CEO vonCannaRoyalty. "Die Harm-Reduction (Schadensminimierung) Plattform von180 Smoke ermöglichte es dem Unternehmen eine authentische undverantwortungsvolle kanadische Einzelhandelserfahrung zu entwickeln.Sie bedient kanadische Cannabiskonsumenten seit Jahren. Mit diesemeinzigartigen Modell hebt sich das Unternehmen nicht nur in Kanadahervor sondern positioniert sich auch positiv gegenüber etabliertenCannabis-Händlern, die wir auf dem reifen kalifornischen Marktgesehen haben, wo wir von Investitionen und der Absicherung vonVertriebspipelines im Einzelhandel profitiert haben. Mit einerbeachtlichen Online-Präsenz, Produktionsstätten und einem etabliertenEinzelhändlernetz ist 180 Smoke gut positioniert, um in den kommendenMonaten und Jahren maßgeblich in den kanadischenCannabis-Einzelhandelsmarkt zu expandieren. Die finanziellenBedingungen der Finanzierung sind attraktiv für beide Parteien. Siestellt verantwortbares Wachstumskapital bereit, das gegen einprofitables Geschäft abgesichert ist und den Aktionären vonCannaRoyalty die Möglichkeit bietet, Besitzer eines Teils eines raschwachsenden Vertriebskanals auf dem kanadischen Markt zu werden, umunser führendes Vertriebsnetz in Kalifornien zu ergänzen.""Wir freuen uns, dem wachsenden internationalen Netzwerk vonCannaRoyalty beizutreten. Das Unternehmen hat uns eine Komplettlösungzur Verfügung gestellt, die sowohl Kapital als auch Expertise umfasstund es uns ermöglicht, die nächste Phase unserer strategischen Visionzu realisieren", ergänzt Ashutosh Jha, Präsident von 180 Smoke. "Wirfreuen uns auch auf eine enge Zusammenarbeit mit CannaRoyalty, umunsere Cannabis-Strategie auszubauen und einige zentrale Produkte derCR-Marke nach Kanada zu bringen. Die enorme Markenbekanntheit unterden Cannabiskonsumenten und eine Erreichbarkeit im ganzen Land vonKüste zu Küste dank Online-Präsenz positionieren 180 Smoke perfektfür die Eroberung eines bedeutenden Teil des kanadischen Marktes inBezug auf Cannabis und Vaporizer. In Verbindung mit unserem rasantenVertriebsmodell wird die Finanzierung es uns ermöglichen, eineführende Präsenz in Kanada aufzubauen, noch bevor Cannabis in Kanadalegalisiert wird."180 Smoke wurde von dem weltbekannten Herzchirurgen Dr. GopalBhatnagar mitbegründet und ist ein führendes Omni-Channel Unternehmenfür Vape-Produkte mit Hauptsitz in Ontario. 180smoke.ca(https://www.180smoke.ca/) ist die am höchsten frequentierteVaping-Website in Kanada und zieht in Bezug auf Vape derzeit 64% deskanadischen Internet-Traffics an. Das Unternehmen genießt einen gutenRuf und hat bei der Gestaltung der aktuellen und zukünftigenVorschriften beigetragen, indem es vor den Ausschüssen aufkommunaler, Landes- und Bundesebene als Experte fürVaping-Vorschriften Zeugnis ablegte. Weitere Details über 180 Smokegibt es auf:- 7,7 Mio. $ Umsatz im letzten Zwölfmonatszeitraum bis einschließlich31. Dezember 2017.- Aktuell gibt es in seinem Netzwerk 16 Einzelhandelsgeschäfte,darunter 14 in der Greater Toronto Area (GTA).- Vape- und Nikotin-Produkte machen 87% des Nettoumsatzes aus,Cannabis-Vaporizer-Produkte 12%.- Das Geschäftsmodell ist kapital- und operativ effizient, wobeiEinzelhandelsgeschäfte normalerweise innerhalb von drei Monateneinen positiven Cashflow vorweisen und innerhalb der ersten 18Monate eine unabhängige EBITDA-Marge von 16-29% erzielen.- Exklusivrechte an bzw. im Besitz von über 12 Hardware- unde-Juice-Marken.- Mit momentan drei Franchise-Stores, ist es das einzige aktiveFranchise-Programm der Branche in Kanada und- bietet über 180 Kunden einen B2B-Vertrieb und -Dienstleistungen an.Die Finanzierung180 Smoke erhält bis zu $ 2,5 Millionen aus der Finanzierung, miteiner Anfangsinvestition von $ 500.000, gefolgt von zusätzlichenInvestitionen von bis zu $ 2,5 Millionen, anhängig davon, dass DueDiligence und andere übliche Bedingungen sich als zufriedenstellenderweisen. Die Finanzierung wird gegen das Vermögen von 180 Smokeabgesichert. Außerdem wird 180 Smoke Optionsscheine (die"Optionsscheine") für den Aktienerwerb von 180 Smoke zu einem vorherfestgelegten Ausübungspreis mit einer Laufzeit von drei Jahrenausgeben. Das Kapital für die Finanzierung wird von Trichome und/oderCannaRoyalty vorgelegt. Die Aktionäre von 180 Smoke sind berechtigt,unter bestimmten Umständen bis zu insgesamt 2,0% ihrer 180Smoke-Aktien gegen CannaRoyalty-Aktien zum Schlusskurs vom Tag vordieser Ankündigung zu tauschen.CR-BeratungsvertragCR Advisory wird Beratungsdienstleistungen für 180 Smoke in Bezugauf Cannabisprodukte, Branchenwissen in der Cannabisindustrie undChancen im Einzelhandelsgeschäft liefern. Darüber hinaus wird sich CRAdvisory mit 180 Smoke über die Umsetzung der geplanten Expansion inKanada beraten. Die Bedingungen dieser Beratungsdienste werden vonden Parteien entwickelt, so wie die kanadischen Vorschriften fürEinzelhandelsverkäufe und Cannabisprodukte klarer werden.About 180 Smoke180 Smoke (http://www.180smoke.ca/) ist ein führender kanadischerHändler für Vape-Produkte und für Betrieb und den Kundendienst imVape-Geschäft mit dem Gold Standard bedacht. 180 Smoke verkauft Vape-und Nikotin-Produkte, Vape-Teile und Upgrades sowie laufendeVape-Produkte an Nikotin- und Cannabiskonsumenten. 180 Smokebeabsichtigt ein multi-regionaler kanalübergreifender und vertikalintegrierter Marktführer zu werden, der die End-to-End-Bedürfnisseder Nikotin- und Cannabiskonsumenten in Kanada bedient.Über CannaRoyaltyCannaRoyalty (http://cannaroyalty.com/) ist ein aktiver Investorund Betreiben in der legalen Cannabis-Branche. Unser Schwerpunktliegt auf der Entwicklung und der Unterstützung einesdiversifizierten Portfolios von wachstumsbereiten Vermögenswerten inhochwertigen Segmenten des Cannabis-Sektors, inklusive Forschung,Verbrauchermarken, Geräten und geistigem Eigentum. UnserManagement-Team kombiniert ein praktisches Verständnis derCannabis-Industrie mit bewährtem finanziellem Know-how, indem es einePlattform von Beteiligungen via Lizenzgebührenvereinbarungen,Eigenkapitalbeteiligungen, verbrieften Wandelanleihen,Lizenzvereinbarungen und seinem eigenen Marken-Portfolio organisiert.Die Aktien von CannaRoyalty werden auf dem Canadian Stock Exchange(CSE) unter dem Symbol CRZ (http://thecse.com/en/listings/diversified-industries/cannaroyalty-corp) und international auf dem OTCQX unterdem Symbol CNNRF(https://www.otcmarkets.com/stock/CNNRF/quote)gehandelt.Über TrichomeTrichome ist eine Tochterfirma im mehrheitlichen Anteilsbesitz vonCannaRoyalty und wurde gegründet, um sichere Geldverleihlösungen fürUnternehmen im der gesamten Wertschöpfungskette der kanadischenCannabis-Industrie anzubieten. Trichome wird eine Reihe von einfachenförderungsbesicherte Anleihelösungen für Unternehmen anbieten für dieFörderung von: Eigenkapitalausgaben inklusive Ausbau oder Erweiterungvon bestehenden Einrichtungen, Erwerb von Ausrüstung und Bestand,Geschäftskapital zu Wachstumsunterstützung sowie anderenEigenkapitalforderungen. Trichome konzentriert sich vorrangig auf denweitgehend unterversorgten kanadischen Cannabis-Schuldenmarkt underwartet eine Erweiterung, um die Bedürfnisse der vollständig imlegalen Markt agierenden Unternehmen im Zusammenhang mit derEntwicklung dieser Rechtssprechung zu decken.Für weitere Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:Marc Lustiginfo@cannaroyalty.com1-844-556-5070www.cannaroyalty.comJonathan Ross, CFALodeRock Advisors Inc.jon.ross@loderockadvisors.com416-283-0178Für Anfragen zu Anleihen bei Trichome nehmen Sie bitte Kontakt aufmit:Kevin Jarrett, VP, InvestmentsCannaRoyalty Corp.KJarrett@cannaroyalty.com647-388-3256Zukunftsorientierte AussagenAussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsorientiert sind,unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten im Hinblick aufdie spezifischen Faktoren, die hier und an anderer Stelle inregelmäßigen Veröffentlichungen von CannaRoyalty gegenüberkanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden veröffentlicht werden. Wennin dieser Pressemitteilung Worte wie "wird, könnte, planen, schätzen,erwarten, könnte, potentiell, glauben, sollte", oder ähnlicheAusdrücke verwendet werden, sind dies zukunftsorientierte Aussagen.Zukunftsorientierte Aussagen könnten, ohne Einschränkung Aussagenzu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Wahrnehmungneuer Chancen und ihres zukünftigen Wachstums und anderer Tatbeständebeinhalten.Obwohl CannaRoyalty versucht hat, wichtige Faktoren zuidentifizieren, die zu tatsächlichen Ergebnissen, Leistungen oderErfolgen führen, die wesentlich von solchen abweichen, die in denzukunftsorientierten Aussagen enthalten sind, können andere Faktorenvorhanden sein, die zu Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen führen,die nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten,inklusive, aber nicht beschränkt auf: die Abhängigkeit vom Erhaltbehördlicher Genehmigungen; Investieren in Zielunternehmen oderProjekte, die eine eingeschränkte oder noch keine umfangreicheVorgeschichte haben und die in einem Bereich aktiv sind, der momentanunter den Bundesgesetzen der U.S.A. als illegal angesehen wird;Gesetzesänderungen; eingeschränkte geschäftliche Vorgeschichte;Verlass auf das Management; Anforderungen für zusätzlicheFinanzierung; Wettbewerb; Hindernisse beim Wachstum des Markts undbei der staatlichen Freigabe auf Grund von Schwankungen bei deröffentlichen Meinung und der Wahrnehmung der im medizinischen undFreizeitgebrauch aktiven Marihuanaindustrie; sowie Vorschriften- oderpolitische Änderungen.Es kann keine Garantie gegeben werden, dass sich solcheInformationen als genau erweisen oder dass die Erwartungen oderEinschätzungen des Managements in Bezug auf zukünftige Entwicklungen,Umstände oder Ergebnisse eintreten werden. Als Ergebnis dieserRisiken und Unsicherheiten könnten die Ergebnisse oder Ereignisse,die in diesen zukunftsorientierten Aussagen vorausgesagt wurden, sichwesentlich von aktuellen Ergebnissen oder Ereignissen unterscheiden.Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen aufdiese zukunftsorientierten Aussagen verlassen. Diezukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden zumZeitpunkt dieser Veröffentlichung getroffen. CannaRoyalty lehntjegliche Absicht oder Verpflichtung, solche Informationen zuaktualisieren oder zu überarbeiten, ab, falls dies nicht durch dasgeltende Gesetz erforderlich ist, und CannaRoyalty übernimmtkeinerlei Haftung für die Veröffentlichung in Verbindung mitjeglichen anderen hier erwähnten Unternehmen.Original-Content von: CannaRoyalty Corp., übermittelt durch news aktuell