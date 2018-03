CannaRoyalty Tochtergesellschaft Trichome Yield Corp. vergibt weiteren Posten im Vorstand

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) -Brent Cox hat nachweisliche Kompetenzen bei Investitionen undbedeutsame Erfahrungen in der Cannabis-Industrie.CannaRoyalty Corp. (CSE: CRZ) (OTCQX: CNNRF) ("CannaRoyalty" oderdas "Unternehmen") hat heute die Berufung von Brent Cox, einemerfahrenen Investor und Experten bei privatem Eigenkapital undKapitalerhöhungstransaktionen in der Cannabis-Industrie, in denVorstand von Trichome Yield Corp. ("Trichome"), einerTochtergesellschaft von CannaRoyalty, mit sofortiger Wirkung bekanntgegeben. Nach dieser Berufung besteht der Vorstand aus fünfMitgliedern, von denen vier unabhängig von CannaRoyalty sind.Herr Cox ist ein erfahrener Investor und Finanzier. Brent wurdenach einigen Jahren in The Yuaica Companies, wo er bei derInvestition und Überwachung von über 4,0 Mia. USD von privatemEigenkapital unterstützend tätig war, ein Gründungspartner von TheInception Companies, einem privaten Investmentmittel mit Schwerpunktim globalen Cannabis-Markt. Er sitzt momentan im Vorstand von zweierfolgreichen vertikal integrierten Cannabis-Unternehmen in den USA,MedMen und The Pharm."Ich freue mich Brents Berufung in den Vostand von Trichomebekannt zu geben", sagte Marc Lustig, CEO von CannaRoyalty. Trichomepositioniert sich als herausragender unverwässernder Finanzier undAnbieter von Mehrwertdienstleistungen in der legalenCannabis-Industrie. Brents Wissen und Erfolge sind eine fantastischeErgänzung zu der bedeutsamen Erfahrung unserer anderenhochgeschätzten Vorstandsmitglieder von Trichome, wodurch wirletztendlich Werte für die Anteilseigner von CannaRoyalty schaffen."Herr Cox hat nachgewiesene Fähigkeiten, die eine gute Ergänzung zudenen der bestehenden Mitglieder darstellen, die Anfang des Monatsbekannt gegeben wurden. Die bestehenden Vorstandmitglieder sind:Afzal Hasan, stellvertretender Vizepräsident von CorporateDevelopment für CannaRoyalty; Dr. Jonathan Page, Gründer und CEO vonAnandia Laboratories Inc.; Marissa Lauder, CFO von Street CapitalGroup Inc. und seiner Tochtergesellschaft Street Capital Bank ofCanada; und Timothy Diamond, CEO von Whitehall Apartments Corp.Einen detaillierteren Lebenslauf der bisher berufenenVorstandmitglieder finden Sie in einer früheren Veröffentlichung vonCannaRoyalty vom 1. Februar 2018: CannaRoyalty TochtergesellschaftTrichome Yield Corp. benennt Vorstand (http://cannaroyalty.com/cannaroyalty-subsidiary-trichome-yield-corp-appoints-board-of-directors/).Über Brent CoxBrent Cox ist ein Gründungspartner von The Inception Companies,einem privaten, opportunistischen Investmentmittel mit Schwerpunkt imCannabis-Markt. Inception hat eine Vielzahl an Holdings in dergesamten Kapitalstruktur von Marken, Managementunternehmen,Technologieplattformen, Züchtern/Herstellern, Vertreibern undImmobilien in der Cannabis-Industrie. Zuvor war Brent Direktor beiThe Yuaica Companies, einer Privateigenkapitalfirma, wo er bei derInvestition und Überwachung von Transaktionen im Wert von über 4,0Mia. USD an privatem Eigenkapital unterstützend tätig war. VorYucaipa Brent Analyst im Investmentbanking bei Jefferies & Co. in derLeveraged Finance Group. Herr Cox hat einen B.S.-Abschluss imRechnungswesen von der University of Southern California. Er sitztmomentan im Vorstand von zwei erfolgreichen vertikal integriertenCannabis-Unternehmen in den USA, MedMen und The Pharm. Zuvor war erVorstandsmitglied bzw. Beobachter für Soho House Group, AmericoldRealty Trust, Versacold International Corp., Stephen Webster, Garrard& Co. Limited, und Hf.Eimskipafelag Islands.Über CannaRoyaltyCannaRoyalty (http://cannaroyalty.com/) ist ein aktiver Investorund Betreiben in der legalen Cannabis-Branche. Unser Schwerpunktliegt auf der Entwicklung und der Unterstützung einesdiversifizierten Portfolios von wachstumsbereiten Vermögenswerten inhochwertigen Segmenten des Cannabis-Sektors, inklusive Forschung,Verbrauchermarken, Geräten und geistigem Eigentum. UnserManagement-Team kombiniert ein praktisches Verständnis derCannabis-Industrie mit bewährtem finanziellem Know-how, indem es einePlattform von Beteiligungen via Lizenzgebührenvereinbarungen,Eigenkapitalbeteiligungen, verbrieften Wandelanleihen,Lizenzvereinbarungen und seinem eigenen Marken-Portfolio organisiert.Die Aktien von CannaRoyalty werden auf dem Canadian Stock Exchange(CSE) unter dem Symbol CRZ (http://thecse.com/en/listings/diversified-industries/cannaroyalty-corp) und international auf dem OTCQX unterdem Symbol CNNRF(https://www.otcmarkets.com/stock/CNNRF/quote)gehandelt.Über TrichomeTrichome ist eine Tochterfirma im mehrheitlichen Anteilsbesitz vonCannaRoyalty und wurde gegründet, um sichere Geldverleihlösungen fürUnternehmen im der gesamten Wertschöpfungskette der kanadischenCannabis-Industrie anzubieten. Trichome wird eine Reihe von einfachenförderungsbesicherte Anleihelösungen für Unternehmen anbieten für dieFörderung von: Eigenkapitalausgaben inklusive Ausbau oder Erweiterungvon bestehenden Einrichtungen, Erwerb von Ausrüstung und Bestand,Geschäftskapital zu Wachstumsunterstützung sowie anderenEigenkapitalforderungen. Trichome konzentriert sich vorrangig auf denweitgehend unterversorgten kanadischen Cannabis-Schuldenmarkt underwartet eine Erweiterung, um die Bedürfnisse der vollständig imlegalen Markt agierenden Unternehmen im Zusammenhang mit derEntwicklung dieser Rechtssprechung zu decken.Zukunftsorientierte AussagenAussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsorientiert sind,unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten im Hinblick aufdie spezifischen Faktoren, die hier und an anderer Stelle inregelmäßigen Veröffentlichungen von CannaRoyalty gegenüberkanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden veröffentlicht werden. Wennin dieser Pressemitteilung Worte wie "wird, könnte, planen,schätzen, erwarten, könnte, potentiell, glauben, sollte", oderähnliche Ausdrücke verwendet werden, sind dies zukunftsorientierteAussagen.Zukunftsorientierte Aussagen könnten, ohne Einschränkung, Aussagenin Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich derWahrnehmung neuer Chancen und eines zukünftigen Wachstums fürTrichome und anderer Tatbestände beinhalten.Obwohl CannaRoyalty versucht hat, wichtige Faktoren zuidentifizieren, die zu tatsächlichen Ergebnissen, Leistungen oderErfolgen führen, die wesentlich von solchen abweichen, die in denzukunftsorientierten Aussagen enthalten sind, können andere Faktorenvorhanden sein, die zu Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen führen,die nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten,inklusive, aber nicht beschränkt auf: Konkurrenz von Banken undanderen Kreditgebern; Bewegung und langfristige Trends beiZinssätzen; die Fähigkeit des Managements, Unternehmen zu wählen, dieim Wert steigen und bei wünschenswerten Transaktionen konkurrenzfähigsein zu können; die Fähigkeit wünschenswerte Transaktionen zubeschaffen; die Abhängigkeit vom Erhalt behördlicher Genehmigungen;Investierung in Zielunternehmen oder Projekte, die eineeingeschränkte oder noch keine umfangreiche Vorgeschichte haben;Gesetzesänderungen; eingeschränkte geschäftliche Vorgeschichte;Verlass auf das Management; Anforderungen für zusätzlicheFinanzierung und Vorschriften- oder politische Änderungen.Es kann keine Garantie gegeben werden, dass sich solcheInformationen als genau erweisen oder dass die Erwartungen oderEinschätzungen des Managements in Bezug auf zukünftige Entwicklungen,Umstände oder Ergebnisse eintreten werden. Als Ergebnis dieserRisiken und Unsicherheiten könnten die Ergebnisse oder Ereignisse,die in diesen zukunftsorientierten Aussagen vorausgesagt wurden, sichwesentlich von aktuellen Ergebnissen oder Ereignissen unterscheiden.Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen aufdiese zukunftsorientierten Aussagen verlassen. Diezukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden zumZeitpunkt dieser Veröffentlichung getroffen. CannaRoyalty lehntjegliche Absicht oder Verpflichtung, solche Informationen zuaktualisieren oder zu überarbeiten, ab, falls dies nicht durch dasgeltende Gesetz erforderlich ist, und CannaRoyalty übernimmtkeinerlei Haftung für die Veröffentlichung in Verbindung mitjeglichen anderen hier erwähnten Unternehmen.Für weitere Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:Jonathan RossInvestor RelationsLodeRock Advisors Inc.jon.ross@loderockadvisors.com+1-416-283-0178Marc Lustig, CEOCannaRoyalty Corp.info@cannaroyalty.com+1-844-556-5070www.cannaroyalty.comFür Anfragen zu Anleihen bei Trichome nehmenSie bitte Kontakt auf mit:Kevin Jarrett, VP, InvestmentsCannaRoyalty Corp.KJarrett@cannaroyalty.com+1-647-388-3256Original-Content von: CannaRoyalty Corp., übermittelt durch news aktuell