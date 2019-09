CannaOne Technologies schließt eine Vereinbarung zum Erwerb von 100% der Anteile an Real Life Sciences Inc. und dem BWell US CBD Marketplace ab.

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - - CannaOneTechnologies Inc. (CSE: CNNA; OTC: CNONF; und Frankfurt: 3CT)("CannaOne" oder das "Unternehmen"), ein führendesCannabis-E-Commerce-Technologieunternehmen, freut sich bekannt zugeben, dass es eine Absichtserklärung ("LOI") zum Erwerb einer100%igen Beteiligung an Real Life Sciences Inc. abgeschlossen hat.("Real Life Sciences").Am 23. April 2019 gab CannaOne Technologies eine formellePartnerschaft mit Real Life Sciences bekannt, um den BWell CBDOnline-Marktplatz in den USA zu starten und zu betreiben. Im Rahmendieser Vereinbarung fungierte Real Life Sciences als lokaler ManagingPartner für den BWell Online-Marktplatz und stellte strategischesManagement-, Finanz- und Business Development Know-how zur Verfügung.Als geschäftsführender Gesellschafter des BWell Marketplace hieltReal Life Sciences eine Beteiligung von 75,1%.Herr Riby-Williams, CEO von CannaOne Technologies, kommentierte:"Die Expertise, das umfangreiche Netzwerk und die starken Beziehungenvon Real Life Sciences innerhalb der USA haben dem BWell-Marktplatzin den letzten Monaten einen erheblichen Mehrwert gebracht und warenein wichtiger Faktor bei der frühen Einführung des Unternehmens.BWell (www.thebwellmarket.com) ist nun in der Lage, 140 hochwertigeCBD-Produkte zu extrem wettbewerbsfähigen Preisen sofort an Tausendevon potenziellen Haushalten in den USA zu verkaufen und zu liefern.Wir glauben, dass diese Infrastruktur und dieses Wissen, das von RealLife Sciences bisher eingebracht wurde, die wesentliche Basis fürdie Entscheidung dafür war, dass unser Unternehmen nun die alleinigeEigentumsbeteiligung am BWell-Markt erwirbt, die dazu beiträgt,unseren Aktionären langfristig einen erheblichen Mehrwert zu bieten".Im Rahmen des LOI hat sich CannaOne Technologies nach einerlängeren Zeit der Due Diligence bereit erklärt, Real Life Sciencesfür 2.000.000 CAD zu erwerben, wobei diese Zahlung vollständig durchdie Ausgabe von Aktien der Gesellschaft erfolgt, die zum Zeitpunktdes Abschlusses mit einem Rabatt von 20% auf den Markt bewertetwerden. Das Abschlussdatum für diese Transaktion ist auf den 25.Oktober 2019 festgelegt.Über CannaOneCannaOne Technologies ist ein Software-Entwicklungs- undTechnologieunternehmen, das seine eigene proprietäreOnline-E-Commerce-Marktplatz-Lösung entwickelt hat, die die schnellwachsende CBD-Branche mit den Verbrauchern verbindet. Das ersteVerbraucherprodukt des Unternehmens, BloomKit, ist eineSoftware-Suite, die ein komplettes Online-Toolkit für eine Vielzahlvon Anwendungen für Unternehmen der Branche liefert.Im Juni 2019 gründete CannaOne BWell (thebewellmarket.com) in denVereinigten Staaten und ermöglichte den Verkauf einer großen Auswahlan hochwertigen CBD-Produkten von zahlreichen Anbietern anVerbraucher. Die Plattform umfasst eine Infrastruktur zum Aufbau desKundenengagements, einschließlich einer KI-Kapazität, um Produkte zuempfehlen und Bestellungen auszuführen.Darüber hinaus hat CannaOne bisher Verträge mit den zugrundeliegenden Erwartungen abgeschlossen, um in den nächsten 6-12 Monatenweitere Marktplätze in Mexiko und Großbritannien zu eröffnen. DieGesamtvision des Unternehmens ist es, umfassende Online-Lösungen fürdie globale Industrie anzubieten und ist nun gut positioniert, umIndustrieanbietern eine erstklassige, schlüsselfertigeTechnologieplattform für ihre CBD-Produkte anzubieten, die nicht nurProdukte verkauft und vermarktet, sondern auch ihre Community vonGrund auf schult und engagiert.CannaOne hat sich bei seinen potenziellen Partnern oder Kundeneinzigartig positioniert, nicht nur als Entwickler und Betreiber voninnovativen Marktplätzen und schlüsselfertigen Softwareplattformen,sondern auch als Konsolidierer, Manager und Verantwortlicher füräußerst informative und wertvolle Cannabis bezogene Analysen undVerbraucherdaten.1. Dennis Romero (16. Dezember 2018), Hemp industry expected toblossom under new Farm Bill (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2569075-1&h=3914997619&u=https%3A%2F%2Fwww.nbcnews.com%2Fnews%2Fus-news%2Fhemp-industry-expected-blossom-under-new-farm-bill-n947791&a=Hemp+industry+expected+to+blossom+under+new+Farm+Bill)Weitere Informationen über CannaOne Technologies finden Sie unterwww.cannaonetechnologies.com , facebook.com/BloomKit/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2569075-1&h=418413734&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBloomKit%2F&a=facebook.com%2FBloomKit%2F) ,twitter.com/bloomkitco (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2569075-1&h=2233058194&u=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbloomkitco&a=twitter.com%2Fbloomkitco) oder instagram.com/bloomkitco/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2569075-1&h=3768401095&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbloomkitco%2F&a=instagram.com%2Fbloomkitco%2F)WEDER DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE NOCH IHREREGULIERUNGS-DIENSTLEISTER HABEN DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEITDIESER MITTEILUNG ÜBERPRÜFT ODER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG DAFÜR.Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht nach dem UnitedStates Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassungregistriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierungoder eine entsprechende Ausnahmeregelung von derRegistrierungspflicht nicht angeboten oder verkauft werden.Zukunftsbezogene Aussagen: Bestimmte hier enthaltene Informationenkönnen nach kanadischem Wertpapierrecht als "zukunftsbezogeneInformationen" gesehen werden. Im Allgemeinen können zukunftsbezogeneInformationen durch die Verwendung von entsprechenden Begriffen wie"wird" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, diebestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "werden",identifiziert werden.Zukunftsbezogene Aussagen beruhen auf Schätzungen des Unternehmensund unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten undanderen Faktoren. Das kann dazu führen, dass die tatsächlichenErgebnisse, das Ausmass der Aktivitäten, die Leistung oder dieErreichung der Ziele von CannaOne wesentlich von den in diesengenannten oder implizierten Aussagen abweichen können.Zukunftsbezogene Aussagen oder zukunftsbezogene Informationenbeinhalten auch Informationen zu Investitionen und anderen Kosten. Eskann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtigerweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignissewesentlich von diesen abweichen können.Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen inzukunftsbezogene Aussagen und zukunftsbezogene Informationen setzen.CannaOne wird keine zukunftsbezogenen Aussagen oderzukunftsbezogene Informationen aktualisieren, auf die hiermitausdrücklich Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach dengeltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.Darüber hinaus bleibt Marihuana ein Medikament der Liste I nachdem United States Controlled Substances Act von 1970. Obwohl derKongress dem US-Justizministerium verboten hat, Bundesmittelauszugeben, um die Umsetzung der staatlichen medizinischenMarihuana-Gesetze zu behindern, muss dieses Verbot jedes Jahrerneuert werden, um in Kraft zu bleiben. Es kann nicht garantiertwerden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da dietatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich vonden in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechendsollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsbezogenen Aussagenund zukunftsbezogenen Informationen verlassen. CannaOne wird keinezukunftsbezogenen Aussagen oder zukunftsbezogenen Informationenaktualisieren, die durch Verweis hierin aufgenommen werden, es seidenn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.Investor Relations-Kontakte: Plutus Bridge Capital Inc., +1416-918-6785; Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:Solomon Riby-Williams, Chief Executive Officer, solomon@bloomkit.co,+1 604-559-8893Original-Content von: CannaOne Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell