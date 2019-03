CannTrust veröffentlicht Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2018

Finanztrends Video zu



Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) - CannTrust Holdings Inc.("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX: TRST) (NYSE: CTST) wirdseine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 31. Dezember2018 beendete Geschäftsjahr am Donnerstag, dem 28. März 2019 um 6.00Uhr ET bekanntgeben. Das Unternehmen wird am selben Tag um 8.00 UhrET eine Telefonkonferenz abhalten, um die Geschäftsergebnisse zubesprechen und um Investoren über geschäftliche Höhepunkte zuinformieren. Die Konferenz wird von Peter Aceto, Chief ExecutiveOfficer, und Greg Guyatt, Chief Financial Officer, ausgerichtet.DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZDatum: 28. März 2019 | Uhrzeit: 8.00 Uhr ETEinwahl für Teilnehmer: (+1) 416-764-8609 oder (+1) 888-390-0605Konferenz- ID: 41347163Live-Übertragung der Konferenz unterhttps://event.on24.com/wcc/r/1959823/EE67F27D426445C606A84C145664F6BDzugänglichInformationen zu CannTrustCannTrust ist ein staatlich regulierter, lizenzierter Produzentvon Medizinalhanf und Freizeit-Cannabis in Kanada und wurde im Rahmender Canadian Cannabis Awards 2018 zum "LizenziertenSpitzenproduzenten des Jahres" ("Top Licensed Producer of the Year")ernannt. CannTrust, gegründet von Apothekern, bereichert dieCannabis-Branche durch über 40 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrieund im Gesundheitswesen und versorgt über 66.000 medizinischePatienten mit seinen Trocken-, Extrakt- und Kapselprodukten. DasUnternehmen betreibt aktuell seine 450.000 Quadratfuß große NiagaraPerpetual Harvest Facility in Pelham, Ontario, und hat dieGenehmigung für den Bau einer weiteren 390.000 Quadratfuß großenAnlage in Pelham erhalten. Das Produktportfolio von CannTrust wird indem 60.000 Quadratfuß großen Herstellungs-Kompetenzzentrum inVaughan, Ontario, aufbereitet und verpackt.CannTrust entwickelt Nanotechnologie für die Entwicklung neuerProdukte in den Medizinalhanf-, Freizeit-, Schönheits-, Wellness- undHaustiermärkten. Das Unternehmen hat sich durch eine strategischePartnerschaft mit Cannatrek Ltd. in Australien und einem JointVenture mit STENOCARE in Dänemark internationale Präsenz verschafft.Darüber hinaus konnte das Unternehmen Partnerschaften mit derBreakthru Beverage Group durch Kindred Canada für dieFreizeitdistribution in Kanada aufbauen. CannTrust widmet sich derForschung und Innovation durch Partnerschaften mit der McMasterUniversity in Ontario und der Gold Coast University in Australien,die eingerichtet wurden, um zum wachsenden Umfang evidenzbasierterForschung zum Gebrauch und der Wirksamkeit von Cannabis beizutragen.Weitere Informationen finden Sie unter www.canntrust.ca.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen"und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den gültigenWertpapiergesetzen, die auf CannTrusts derzeitigen internenErwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungensowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren. ZukunftsgerichteteInformationen sind durch den Gebrauch zukunftsgerichteterTerminologie, wie z. B. "erwarten", "wahrscheinlich", "könnte","wird", "sollte", "beabsichtigen", "antizipieren", "potenziell","vorgeschlagen", "schätzen" und ähnliche Wörter, einschließlich derVerneinungen und grammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durchAussagen über gewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw.eintreten "könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussionvon Strategien erkennbar.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtetenInformationen und Aussagen basieren auf den Erwartungen,Einschätzungen, Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftigerEreignisse, die von der Geschäftsführung unter den jeweiligenUmständen als angemessen erachtet werden. ZukunftsgerichteteInformationen und Aussagen umschließen Einschätzungen, Pläne,Erwartungen, Meinungen, Vorhersagen, Prognosen, Zielsetzungen,Handlungsempfehlungen oder andere Aussagen, die keineTatsachendarstellungen sind. Zukunftsgerichtete Informationen undAussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken,einschließlich, jedoch ohne Beschränkung auf Risiken in Verbindungmit der allgemeinen Wirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenenEreignissen; Verlust von Märkten; zukünftigen rechtlichen undbehördlichen Entwicklungen in Kanada, den Vereinigten Staaten undandernorts; der kanadischen Medizinalhanf-Branche im Allgemeinensowie CannTrusts Fähigkeit zur Implementierung seinerGeschäftsstrategien.Sämtliche zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beziehensich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, soferngesetzlich nicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nichtzur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteterInformationen bzw. Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftigerEreignisse oder anderer Gründe. Neue Faktoren können von Zeit zuZeit zutage treten und CannTrust ist es nicht möglich, all dieseFaktoren vorherzusagen. Mit Blick auf diese zukunftsgerichtetenInformationen und Aussagen sollten Leser die Risikofaktoren undandere Warnhinweise in CannTrusts Jahresbericht ("Annual InformationForm") vom 29. März 2018 ("AIF") berücksichtigen, der bei denzuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unterwww.sedar.com sowie als Anlage zu CannTrusts Form 40-FRegistrierungserklärung gemäß des United States Securities ExchangeAct von 1934 in seiner geltenden Form bei der SEC auf EDGAR unterwww.sec.gov eingereicht wurde. Die im AIF vermerkten Risikofaktorensowie andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichenEreignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in denzukunftsgerichteten Informationen bzw. Aussagen beschrieben sind.TSX und NYSE übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeitbzw. Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Copyright © 2019 CannTrust Holdings Inc.Zwecks Interviewvereinbarung wenden Sie sich bitte an:Medienarbeit:Sybil EastmanTel.: 1-888-677-1477media@canntrust.caInvestorenbeziehungen:Marc Charbin,416-467-5229investor@canntrust.caOriginal-Content von: CannTrust Holdings Inc., übermittelt durch news aktuell