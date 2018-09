CannTrust und McMaster University führen gemeinsame Untersuchungen zu Medizinalhanf für chronische Schmerzen durch

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) -CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX:TRST), ein in Kanada führender lizenzierter Produzent undvertrauenswürdigster Name für medizinischen Cannabis, gab heute einePartnerschaft mit Hamilton Health Sciences and McMaster University("McMaster") in Hamilton, Ontario, zwecks anstehender medizinischerForschungsstudien bekannt. Hamilton Health Sciences und McMaster sindweltweit für Innovation in den Bereichen Bildung und Forschungbekannt und spielen eine bedeutende Rolle bei der Entwicklungevidenzbasierter Arzneimittel. Diese Partnerschaft stärkt CannTrustsbereits bestehenden Einsatz für Innovation sowie den Beitrag desUnternehmens zur Erbringung von Nachweisen für die therapeutischenZwecke und klinische Wirksamkeit von Cannabinoiden.CannTrust wird sich gemeinsam mit der Michael G. DeGrooteSchmerzklinik von Hamilton Health Sciences, der McMaster Universitysowie dem Michael G. DeGroote Institute for Pain Research and Careder McMaster University an verschiedenen randomisiertenplazebokontrollierten klinische Studien (RCT) beteiligen, undrepräsentiert somit die erste Partnerschaft des Unternehmens miteiner kanadischen Universität. Unter Nutzung einer Vielfaltqualitativ hochwertiger Cannabisprodukte wird die erste klinischeStudie, Cannabis Oil for Chroni Non-Cancer Pain Treatment (CONCEPT),voraussichtlich im kommenden Herbst beginnen. Weitere Studien werdenfolgen.Die Ergebnisse dieser Studien sind von entscheidendem Wert fürForscher, Personal im Gesundheitswesen sowie politischeEntscheidungsträger, um Cannabinoide zur Gestaltung effektiverer undsichererer Behandlungsprotokolle sowie Maßnahmen im Bereich deröffentlichen Gesundheit einzusetzen. Im Rahmen dieser Partnerschaftwird CannTrust Nutzen aus seinen über 40 Jahren Erfahrung in denBereichen Pharmazie und Gesundheitswesen ziehen, um McMaster undHamilton Health Sciences bei ihren Forschungsarbeiten zur Anwendungder Unternehmensprodukte auf unterschiedlichste Patientenbedürfnissezu unterstützen.Eine Analyse von CannTrusts 48.000 bereits bestehendenKundenprofilen hebt Schmerz als einen der Hauptgründe für den Einsatzvon Medizinalhanf hervor, was den Bedarf an Studien auf diesem Gebietverdeutlicht. Durch die Forschungsarbeiten am Zentrum beabsichtigtCannTrust, medizinischen Fachkräften und Erkrankten unter anderem zueinem besseren Verständnis für die möglichen Vorteile vonmedizinischem Cannabis für an chronischen Schmerzen leidendenPatienten zu verhelfen."Es ist uns eine Ehre, diese Partnerschaft einzuleiten, da unsereOrganisationen äußerst ähnliche Werte teilen. Darüber hinaus fördertdie Zusammenarbeit unsere Teilnahme an Forschung, Innovation undKundeninformation. Wir empfinden die Rolle, die CannTrust bei derUnterstützung dieser weltweit renommierten Forscher bezüglich einesbesseren Verständnisses für Medizinalhanf spielt, als Privileg",erklärt Eric Paul, CEO von CannTrust.Die Michael G. DeGroote Schmerzklinik am Hamilton HealthSciences-Institut zählt zu den führenden akademischen SchmerzklinikenKanadas. Es handelt sich um eine interdisziplinäre Klinik mitKompetenzen in der Handhabung und der Behandlung chronischerSchmerzen. Als Innovationsführer und Wegbereiter für evidenzbasierteVerfahren arbeitet das Team eng mit Patienten, ihren Familien undmedizinischen Verweisquellen zusammen. Ziel ist es, adaptiveVeränderungen zu unterstützen, um Funktionalität im Alltag,Produktivität und allgemeine Lebensqualität zu verbessern.Das Michael G. DeGroote Institute for Pain Research and Care (MGDIPRC) der McMaster University wurde 2004 durch eine großzügige Spendevon Michael G. DeGroote ins Leben gerufen. Das National Pain Centre(2010), dessen Schwerpunkt auf der Schaffung bestmöglicherSchmerzbehandlungen, der Erstellung von Richtlinien sowieInformationsdistribution liegt, ist Teil des IPRC. Das IPRC bieteteine breites Forschungsspektrum, das getreu dem Motto 'vomForschungslabor ans Krankenbett' dem Verständnis von Schmerzen undentsprechenden Behandlungsmethoden gewidmet ist.Laut Dr Ramesh Zacharias FRCS (C), klinischer Assistenzprofessoran der McMaster University, ärztlicher Leiter der Michael G. DeGrooteSchmerzklinik und Studienleiter für CONCEPT stelle"CannTrust aufgrund seiner gleichbleibenden Qualität, seinerstandardisierten Produkte sowie seiner wissenschaftlichenVorgehensweise einen ausgezeichneten Partner für unsereForschungsarbeiten dar. Für unsere Studien fordern wir genau diesePräzision und Detailtreue ein, weshalb wir CannTrusts Unterstützungder kritischen Arbeit unseres Zentrums sehr wertschätzen."Bereits Anfang Juli gab CannTrust eine klinische Studie zu ALSbekannt, die gemeinsam mit dem Gold Coast University Hospital inAustralien durchgeführt wird. Diese jüngste Partnerschaft mitMcMaster und Hamilton Health Sciences zeigt die Verpflichtung desUnternehmens, Forschung und Innovation auch weiterhin zuunterstützen, um sichere und wirksame Darreichungsformen fürCannabinoide zu etablieren. CannTrust befindet sich derzeit inVerhandlungen mit weiteren wissenschaftlichen Partner bezüglichanstehender Forschungsprojekte.Informationen zu CannTrustSeit seiner Gründung im Jahr 2014 gilt CannTrust als kanadischerMarktführer für die Herstellung pharmazeutisch standardisierterProdukte.Als staatlich lizenzierter und regulierter Produzent bereichertCannTrust die Branche für Medizinalhanf durch 40 Jahre Erfahrung inder Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen. Aktuell betreibtCannTrust 250.000 Quadratfuß seiner 450.000 Quadratfuß großen NiagaraPerpetual Harvest Facility, die während der ersten Phase einesSanierungsprojekts neu entwickelt wurden. Die zweiteExpansionsphase, die 200.000 Quadratfuß umfasst, wird voraussichtlichim dritten Quartal abgeschlossen und für den Anbau bereit sein. Auchdie dritte Phase, die die Erweiterung durch eine zusätzliche Flächevon 600.000 Quadratfuß Gewächshaus vorsieht, hat dank vollständigerFinanzierung bereits begonnen. Das industrieweit umfangreichsteProduktportfolio wird in dem 60.000 Quadratfuß großenHerstellungs-Kompetenzzentrum in Vaughan, Ontario, aufbereitet undverpackt.CannTrust legt Wert auf Forschung und Innovation und ist stetsdarum bemüht, einen Beitrag zu der wachsenden Zahl evidenzbasierterForschungsarbeit zum Einsatz und der Wirksamkeit von Cannabis zuleisten. Unsere Teams für Produktentwicklung treiben gemeinsam mitunserem exklusiven globalen Pharmapartner Apotex Inc. die Innovationund Entwicklung von Produkten unablässig voran, die die Verwendungvon Cannabis als Arzneimittel für Patienten leichter gestaltenwerden. Wir unterstützen fortwährend die Aufklärung von Patientenüber Cannabis als Arzneimittel und leiten ein CompassionateUse-Programm, um finanziell bedürftigen Patienten zur Seite zustehen. Bitte besuchen Sie für weitere Informationenhttp://www.canntrust.ca.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen"gemäß den gültigen kanadischen Wertpapiergesetzen, die auf CannTrustsderzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmenund Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren.Zukunftsgerichtete Informationen sind durch den Gebrauchzukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten","wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen","antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" undähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen undgrammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen übergewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten"könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion vonStrategien erkennbar.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtetenInformationen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen,Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von derGeschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessenerachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen umschließenEinschätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Vorhersagen,Prognosen, Zielsetzungen, Handlungsempfehlungen oder andere Aussagen,die keine Tatsachendarstellungen sind. Die in dieser Pressemitteilungzukunftsgerichteten Aussagen umschließen, sind jedoch nichtbeschränkt auf Aussagen bezüglich interner Erwartungen, Erwartungenan das tatsächliche Produktionsvolumen, Erwartungen an die zukünftigeAnbaukapazität sowie die Realisierung von Investitionsvorhaben bzw.den Abschluss von Expansionsprojekten. Zukunftsgerichtete Aussagenbeinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken,einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Risiken in Verbindung mitder allgemeinen Wirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenenEreignissen; Verlust von Märkten; zukünftigen rechtlichen undbehördlichen Entwicklungen; Unfähigkeit zur ausreichendenKapitalbeschaffung von internen und externen Quellen und/oder derUnfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung zu günstigenKonditionen; der kanadischen Medizinalhanf-Branche im Allgemeinen;CannTrusts Fähigkeit zur Implementierung seiner Geschäftsstrategien;Konkurrenz; Ernteausfall und anderen Risiken.Sämtliche zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich nur aufden Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, sofern gesetzlichnicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nicht zurAktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationenaufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder andererGründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten undCannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen.Bei der Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Aussagen solltenLeser die Risikofaktoren und anderen Warnungen beachten, die inCannTrusts jährlichem Informationsblatt (Annual Information Form,"AIF") vom 29. März 2018 aufgeführt sind, das bei den zuständigenkanadischen Wertpapierbehörden eingereicht und auf SEDAR unterhttp://www.sedar.com einsehbar ist. 