CannTrust und Kindred gründen ein Vertriebsteam für den kanadischen Freizeit-Cannabis-Markt

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) -Kindred erwirbt exklusiven Vertriebsvertrag für die Produkte vonCannTrustCannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX:TRST), ein in Kanada führender lizenzierter Cannabis-Produzent undMarke des Vertrauens für Medizinalhanf, und Kindred, einhundertprozentiges Tochterunternehmen der Breakthru Beverage Group,finalisierten ihre exklusive Partnerschaft. Kindred wird dieCannabis-Produkte von CannTrust in KanadasErwachsenen-Verbrauchermarkt für die Freizeitnutzung vertreiben unddie Einblicke seines Schwesterunternehmens, Breakthru BeverageCanada, nutzen, um CannTrust eine hochmoderne Plattform für denMarktzugang zu bieten."Unsere Partnerschaft mit Kindred ermöglicht uns volldurchzustarten, da wir ihr bewährtes Geschäftsmodell, ihreVertriebstechnologie, Infrastruktur und umfangreiche Beziehungen inganz Kanada nutzen können", so Brad Rogers, President von CannTrust."Die Erschließung dieser neuen Kategorie gemeinsam mit einem Partner,der im kanadischen Markt auf eine lange betriebliche undvertriebliche Erfolgsgeschichte blickt, ist ein logischer nächsterSchritt, so wie wir unsere Produkte für Erwachsene unter diekanadischen Verbraucher bringen."CannTrust genießt eine führende Position in der Cannabisbranche,ist ein staatlich regulierter, lizenzierter Produzent und einUnternehmen, das stolz auf seine kanadischen Wurzeln ist. Seit 2014ist CannTrust im kanadischen Markt führend für die Produktionstandardisierter Cannabis-Produkte. CannTrust, das als Kanadaseinziger von einem Apotheker gegründeter Produzent von Medizinalhanfbegann, bereichert die Medizinalhanf-Branche mit mehr als 40 JahrenErfahrung im Pharma- und Gesundheitsbereich. Diese neue landesweiteVereinbarung mit Kindred sowie die kürzlich angekündigtenVereinbarungen mit neun Provinzen verschaffen CannTrust eine führendePosition im kanadischen Freizeit-Cannabis-Markt.Mit der neuen Legalisierung der Freizeitnutzung sowie derMarkteinführung der vier Freizeitmarken liiv, Synr.g, Xscape und PeakLeaf werden die standardisierten Cannabis-Produkte von CannTrust fürKanadier von Küste zu Küste verfügbar sein.Kindred, ein Tochterunternehmen der Breakthru Beverage Group, wirddie Kenntnisse, Strategien, Technologie und Analysewerkzeuge sowiedie Talententwicklungs- und Schulungsprogramme des Unternehmensnutzen, die auch Breakthru geholfen haben, zum führenden Vertreiberalkoholischer Getränke in Kanada zu werden."Die Struktur und die regulatorischen Anforderungen fürFreizeit-Cannabis ähneln jenen, die aktuell in ganz Kanada füralkoholische Getränke gelten. Wir glauben daher, dass wir uns ineiner einzigartigen Position befinden, um unsere Stärken undBeziehungen sinnvoll im Auftrag von CannTrust einsetzen zu können",so David Prodanovic, General Manager von Kindred. "Indem wir bewährteVertriebs- und Analysesysteme gemeinsam mit den Marken von CannTrustvorteilhaft nutzen, glauben wir, gut positioniert zu sein, um an derSpitze dieses aufstrebenden Marktes zu stehen."Die Breakthru Beverage Group erwarb 902.405 Stammaktien vonCannTrust zu einem Kaufpreis von 10,23 $ pro Aktie für einenBruttoerlös von 9.231.600 $. Darüber hinaus erhielt die BreakthruBeverage Group von CannTrust die Kaufoption für insgesamt weitere2.000.000 Stammaktien zu einem Kaufpreis entsprechend des über 5 Tagevolumengewichteten Durchschnittskurses an der TSX unmittelbar vor demDatum, an dem die geltenden Optionsrechte ausgeübt werden, wennCannTrust eine bestimmte Umsatzschwelle überschreiten sollte.Informationen zu CannTrustSeit seiner Gründung im Jahr 2014 gilt CannTrust als kanadischerMarktführer für die Herstellung standardisierter Cannabis-Produkte.Als staatlich lizenzierter und regulierter Produzent bereichertCannTrust die Branche für Medizinalhanf durch 40 Jahre Erfahrung inder Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen. CannTrust betreibtaktuell seine 450.000 Quadratfuß große Niagara Perpetual HarvestFacility. Darüber hinaus wurde dank vollständiger Finanzierungbereits mit der Erweiterung durch eine zusätzliche Fläche von 600.000Quadratfuß Gewächshaus begonnen. Das umfangreiche Produktportfoliovon CannTrust wird in dem 60.000 Quadratfuß großenHerstellungs-Kompetenzzentrum in Vaughan, Ontario, aufbereitet undverpackt.CannTrust legt Wert auf Forschung und Innovation und ist stetsdarum bemüht, einen Beitrag zu der wachsenden Zahl evidenzbasierterForschungsarbeit zum Einsatz und der Wirksamkeit von Cannabis zuleisten. Die Teams für Produktentwicklung des Unternehmens treibengemeinsam mit seinen exklusiven globalen Pharmapartner Apotex Inc.unablässig die Innovation und Entwicklung von Produkten voran, diefür Patienten die Verwendung von Cannabis als Arzneimittel leichtergestalten werden. CannTrust unterstützt fortwährend die Aufklärungvon Patienten über Cannabis als Arzneimittel und leitet einCompassionate Use-Programm, um finanziell bedürftigen Patienten zuhelfen.Bitte besuchen Sie für weitere Informationenhttp://www.canntrust.ca.Informationen zu KindredKindred Partners Inc. ist eine hundertprozentige kanadischeTochtergesellschaft der Breakthru Beverage Group, die dieCannabis-Spezialprodukte von CannTrust auf dem kanadischenFreizeit-Markt vertreibt. Dieses dedizierte Vertriebsunternehmen fürCannabis-Produkte arbeitet unabhängig von seinem SchwesterunternehmenBreakthru Beverage Canada, der führende kanadische Vertreiberalkoholischer Getränke. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen:http://www.kindredcanada.ca.Informationen zur Breakthru Beverage GroupDie Breakthru Beverage Group ist einer der führenden Großhändlerfür alkoholische Getränke in den Vereinigten Staaten und der größteSpirituosenvertreiber in Kanada, der ein Gesamtportfolio analkoholischen Getränken repräsentiert, das sich aus Spirituosen,Weinen und Bieren zusammensetzt. Alleine in Nordamerika beschäftigtBreakthru über 7.000 Mitarbeiter, die Verkauf, Marketing undGeschäftsabläufe mit Agilität und Verständnis handhaben. Breakthruist ein familiengeführtes Unternehmen, das sich Tradition undInnovation verschrieben hat. Bitte besuchen Sie für weitereInformationen http://www.BreakthruBev.com.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen"gemäß den gültigen kanadischen Wertpapiergesetzen, die auf CannTrustsderzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmenund Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren.Zukunftsgerichtete Informationen sind durch den Gebrauchzukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten","wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen","antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" undähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen undgrammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen übergewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten"könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion vonStrategien erkennbar.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtetenInformationen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen,Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von derGeschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessenerachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufigbekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber ohneBeschränkung auf Risiken in Verbindung mit: der allgemeinenWirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenen Ereignissen; Verlustvon Märkten; zukünftigen rechtlichen und behördlichen Entwicklungen;Unfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung von internen undexternen Quellen und/oder der Unfähigkeit zur ausreichendenKapitalbeschaffung zu günstigen Konditionen; der kanadischenMedizinalhanf-Branche im Allgemeinen; CannTrusts Fähigkeit zurImplementierung seiner Geschäftsstrategien; Konkurrenz; Ernteausfallund anderen Risiken.Sämtliche zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich nur aufden Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, sofern gesetzlichnicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nicht zurAktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationenaufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder andererGründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten undCannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen. Beider Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Aussagen solltenLeser die Risikofaktoren und andere Warnungen beachten, die inCannTrusts jährlichen Informationsblatt (Annual Information Form,"AIF") vom 29. März 2018 aufgeführt sind, das bei den zuständigenkanadischen Wertpapierbehörden eingereicht und auf SEDAR unterhttp://www.sedar.com einzusehen ist. Die im AIF vermerktenRisikofaktoren sowie andere Faktoren könnten dazu führen, dass dietatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenenabweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebensind.Die TSX übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit bzw.Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Bitte richten Sie Interviewanfragen an:Sheri De CarloCommunications Manager bei CannTrustTel.: (647)872-2300 Durchw.: 2346E-Mail: sdecarlo@canntrust.caRobb KristopherBreakthru Beverage Group.Tel.: (708)298-3352rkristopher@breakthrubev.comOriginal-Content von: CannTrust Holdings Inc., übermittelt durch news aktuell