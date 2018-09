CannTrust und Breakthru Beverage gehen Partnerschaft für Freizeit-Cannabis-Markt in Kanada ein

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) -Breakthru tätigt strategische Investition in CannTrust und bautDistributionsgeschäft für Cannabis aufCannTrust Holdings Inc. ("CannTrust") (TSX: TRST), ein in Kanadaführender lizenzierter Cannabis-Produzent und Marke des Vertrauensfür Medizinalhanf, und die Breakthru Beverage Group, der größtekanadische Vertreiber alkoholischer Getränke von hochwertigenSpirituosen-, Wein- und Biermarken, haben heute die Unterzeichnungeiner Absichtserklärung für eine exklusive Partnerschaft zum Vertriebvon CannTrusts Spezialprodukten an erwachsene Verbraucher für dieFreizeitnutzung angekündigt. Breakthru wird in den Aufbau einesVertriebsunternehmens mit Fokus auf Cannabis-Produkten investierensowie eine Marktzugangsplattform für CannTrust in Kanada entwickeln,die mit Legalisierung des Freizeit-Marktes für den Konsum durchErwachsene am 17. Oktober 2018 in Kraft tritt. Darüber hinaus wirdsich Breakthru als strategischer Partner mit CannTrust durch eineUnternehmensinvestition zusammenschließen, die eine langfristigeMarktführung der Organisation vorsieht. Die Transaktion findetvorbehaltlich typischer Abschlusskonditionen statt, einschließlichder Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung, Abschluss der DueDiligence und der Zustimmung der TSX für eine private Platzierung."Breakthru war der erste landesweit etablierte Vertreiberalkoholischer Getränke in Kanada und gilt als nationaler Marktführerfür die Vertretung führender Spirituosenmarken auf dem Markt", soBrad Rogers, President von CannTrust. "Das progressive Modell, dieVertriebstechnologie, Infrastruktur und die ausgedehnten Beziehungendes Unternehmens in ganz Kanada machen es zum idealen Partner fürunsere Geschäftsstrategie."CannTrust bereichert die Cannabis-Branche durch über 40 JahreErfahrung in der Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen und gilt alseiner von Kanadas zuverlässigsten Herstellern von Medizinalhanf. DiePosition des Unternehmens erlaubt nationales Wachstum, inklusiveVertriebsvereinbarungen von Küste zu Küste. Zusätzlich wurde kürzlichein Deal mit Ontario Cannabis Store für die Lieferung verschiedensterProdukte für den Erwachsenenkonsum der drei neuenFreizeit-Cannabis-Marken liiv, Xscape und Synr.g angekündigt."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit demrenommiertesten Hersteller in Kanada und die gezielte Nutzung unseresbewährten Geschäftsmodells, was uns eine Spitzenposition für dieGestaltung einer leistungsstarken Organisation sowie Prägung einersozial verantwortlichen Branche einbringen wird", erklärte DannyWirtz, stellvertretender Vorsitzender der Breakthru Beverage Group."Dies ist eine logische Weiterentwicklung unserer Expertise undbietet durch die Erschließung dieses aufkommenden Marktes eine neueWachstumsmöglichkeit."Die entsprechenden Aufsichtsbestimmungen für Freizeit-Cannabisähneln in vielerlei Hinsicht den aktuell bestehenden Regulierungenfür alkoholische Getränke in Kanada. Genauso wie Breakthru in seinerRolle als Marktführer viele der führenden Lieferanten derSpirituosenbranche vertritt, wird das Distributionsgeschäft - soweitrechtlich zulässig - in direkter Zusammenarbeit mit provinziellenAufsichtsbehörden und ausgewiesenen Verkaufsstellen geführt werden,die die Vertriebsaktivitäten für das Produkt-Portfolio von CannTrustunterstützen.Das Cannabis-Distributionsgeschäft wird eine neu gegründeteTochtergesellschaft der Breakthru Beverage Group sein, jedoch vomGeschäftsbereich für alkoholische Getränke - Breakthru BeverageCanada - vollkommen getrennt sein. Allerdings wird es dieGeschäftskenntnisse zur Region Nordamerika, die Strategien,Technologien und analytischen Instrumente des Unternehmens nutzen, umsich vom übrigen Markt abzuheben."CannTrust hat beachtliche Investitionen in die Kapazität und dasInnovationspotenzial der Produkte der nächsten Generation getätigt,wie z. B. Lebensmittel und mit Cannabis angereicherte Getränke, dievoraussichtlich 2019 eingeführt werden. Wir verfügen über eineNanotechnologie mittels derer wir mit Cannabis angereicherte Getränkeherstellen können, die geschmacksneutral und klar wie Wasser sind.Diese Technologie wird uns nicht nur in Kanada zu einermarktführenden Position verhelfen, sondern zukünftig auch aufglobaler Ebene", so Rogers.Ein Tochterunternehmen der Breakthru Beverage Group wird 902.405Stammaktien von CannTrust zu einem Kaufpreis von 10,23 $ pro Aktiefür einen Bruttoerlös von 9.231.600 $ erwerben. Darüber hinaus erhältdas Tochterunternehmen der Breakthru Beverage Group von CannTrust dieKaufoption für insgesamt weitere 2.000.000 Stammaktien zu einemKaufpreis entsprechend eines 15 %-igen Rabatts des über 5 Tagevolumengewichteten Durchschnittskurses an der TSX unmittelbar vor demDatum, an dem die geltenden Optionsrechte ausgeübt werden, wennCannTrust eine bestimmte Umsatzschwelle überschreiten sollte.Informationen zu CannTrustSeit seiner Gründung im Jahr 2014 gilt CannTrust als kanadischerMarktführer für die Herstellung pharmazeutisch standardisierterProdukte.Als staatlich lizenzierter und regulierter Produzent bereichertCannTrust die Branche für Medizinalhanf durch 40 Jahre Erfahrung inder Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen. Aktuell betreibtCannTrust 250.000 Quadratfuß seiner 450.000 Quadratfuß großen NiagaraPerpetual Harvest Facility, die während der ersten Phase einesSanierungsprojekts neu entwickelt wurden. Die zweite Expansionsphase,die 200.000 Quadratfuß umfasst, wird voraussichtlich im drittenQuartal abgeschlossen und für den Anbau bereit sein. Auch die drittePhase, die die Erweiterung durch eine zusätzliche Fläche von 600.000Quadratfuß Gewächshaus vorsieht, hat dank vollständiger Finanzierungbereits begonnen. Das industrieweit umfangreichste Produktportfoliowird in dem 60.000 Quadratfuß großen Herstellungs-Kompetenzzentrum inVaughan, Ontario, aufbereitet und verpackt.CannTrust legt Wert auf Forschung und Innovation und ist stetsdarum bemüht, einen Beitrag zu der wachsenden Zahl evidenzbasierterForschungsarbeit zum Einsatz und der Wirksamkeit von Cannabis zuleisten. Unsere Teams für Produktentwicklung treiben gemeinsam mitunserem exklusiven globalen Pharmapartner Apotex Inc. unablässig dieInnovation und Entwicklung von Produkten voran, die für Patienten dieVerwendung von Cannabis als Arzneimittel leichter gestalten werden.Wir unterstützen fortwährend die Aufklärung von Patienten überCannabis als Arzneimittel und leiten ein Compassionate Use-Programm,um finanziell bedürftigen Patienten zu helfen. Bitte besuchen Sie fürweitere Informationen: http://www.canntrust.ca.Informationen zur Breakthru Beverage GroupDie Breakthru Beverage Group ist einer der führenden Großhändlerfür alkoholische Getränke in den Vereinigten Staaten und der größteSpirituosenvertreiber in Kanada, der ein Gesamtportfolio analkoholischen Getränken repräsentiert, das sich aus Spirituosen,Weinen und Bieren zusammensetzt. Alleine in Nordamerika beschäftigtBreakthru über 7.000 Mitarbeiter, die Verkauf, Marketing undGeschäftsabläufe mit Agilität und Verständnis handhaben. Breakthruist ein familiengeführtes Unternehmen, das sich Tradition undInnovation verschrieben hat. Bitte besuchen Sie für weitereInformationen http://www.BreakthruBev.com.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen"gemäß den gültigen kanadischen Wertpapiergesetzen, die auf CannTrustsderzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmenund Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren.Zukunftsgerichtete Informationen sind durch den Gebrauchzukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten","wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen","antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" undähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen undgrammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen übergewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten"könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion vonStrategien erkennbar.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtetenInformationen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen,Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von derGeschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessenerachtet werden, einschließlich jener in Bezug auf: den Abschluss derTransaktion mit Breakthru sowie den entsprechenden Zeitpunkt,einschließlich des Erwerbs von Stammaktien und der Verwendung derdadurch gewonnenen Erträge, sowie die daraus resultierendeGeschäftsbeziehung zwischen Breakthru und CannTrust; und zukünftigeProduktangebote von CannTrust. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhaltenzwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aberohne Beschränkung auf Risiken in Verbindung mit Erfüllung allerAbschlussbedingungen der Transaktion mit Breakthru, der allgemeinenWirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenen Ereignissen; Verlustvon Märkten; zukünftigen rechtlichen und behördlichen Entwicklungen;Unfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung von internen undexternen Quellen und/oder der Unfähigkeit zur ausreichendenKapitalbeschaffung zu günstigen Konditionen; der kanadischenCannabis-Branche im Allgemeinen; CannTrusts Fähigkeit zurImplementierung seiner Geschäftsstrategien; Konkurrenz; Ernteausfallund anderen Risiken.Sämtliche zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich nur aufden Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, sofern gesetzlichnicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nicht zurAktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationenaufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder andererGründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten undCannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen. Beider Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Aussagen solltenLeser die Risikofaktoren und andere Warnungen beachten, die inCannTrusts jährlichen Informationsblatt (Annual Information Form,"AIF") vom 29. März 2018 aufgeführt sind, das bei den zuständigenkanadischen Wertpapierbehörden eingereicht und auf SEDAR unterhttp://www.sedar.com einzusehen ist. Die TSX übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit bzw.Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Pressekontakt:CannTrust Holdings Inc.,Investor@canntrust.ca+1-833-688-8778Robb Kristopher bei Breakthru Beveragerkristopher@breakthrubev.com708-298-3352