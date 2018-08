CannTrust und Apotex festigen Partnerschaft zur Förderung der weltweiten Erschließung des Medizinalhanf-Marktes

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) -Forschung und Entwicklung werden Produktinnovationen auch imFreizeitsektor anführenCannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX:TRST), ein in Kanada führender lizenzierter Produzent undvertrauenswürdigster Name für medizinischen Cannabis, meldete heute,dass das Unternehmen seine Exklusivpartnerschaft mit Apotex Inc., demgrößten kanadischen Hersteller für generische Pharmazeutika sowieWeltmarktführer und Innovator auf dem Gebiet der Produktion und desVertriebs qualitativ hochwertiger, finanziell tragbarer Arzneimittel,intensiviert habe. Dem Zeitplan voraus entwickeln die Unternehmengemeinsam alternative medizinische Darreichungsformen fürMedizinalhanf, die CannTrust sowohl in Kanada als auch weltweit zueiner führenden Position auf dem Markt für Cannabis als Arzneimittelverhelfen werden. Die Unternehmen konzentrieren sich auf intensiveForschungs- und Entwicklungsarbeit, woraus sich innovative neueProdukte und wettbewerbsfähige Erweiterungen für CannTrusts Portfolioergeben werden, die sowohl rasche als auch nachhaltigeFreigabeformate für THC und CBD umfassen. Dieser Fortschritt wirdmehr Freiraum bieten, dem wachsenden Bedarf an standardisiertenCannabisdosierungen von medizinischem Fachpersonal und ihrenPatienten nachkommen zu können.Ein weiterer Teil der Partnerschaft mit Apotex besteht daraus,nach der Beendigung klinischer Studien Arzneimittelzulassungsnummern(Drug Identification Number, DIN) für unternehmenseigene Rezepturenzu beantragen. Sobald diese als Arzneimittel registriert sind, dürfensie (auch als Teil medizinischer Leistungspläne) in Apothekenangeboten und weltweit vertrieben werden. Diese DIN-Registrierungunterstützt CannTrust dabei, den Weltmarkt rapide zu erschließen,einschließlich jener 85 Länder, in denen Apotex seine Produktemomentan vertreibt.In Vorbereitung darauf kooperiert das Apotex' Engineering-Team mitCannTrust und installiert neue Ausrüstungsgegenstände in CannTrustsProduktionsstätte in Vaughan, um nach Produktgenehmigung an Ort undStelle produzieren zu können.Canntrust in Startposition für Marktführung im neuemMultimilliarden-Markt mit einem Schätzwert von 1,5 MilliardenUS-DollarIm Juni 2018 genehmigte die US-amerikanische Lebensmittel- undArzneimittel-Überwachungsbehörde (Food and Drug Administration, FDA)Epidiolex. Hierbei handelt es sich um ein CBD-haltiges Arzneimittelfür die Behandlung von Krampfanfällen, die mit zwei seltenen Formender Epilepsie in Zusammenhang gebracht werden. DieseGrundsatzentscheidung kennzeichnet das erste Medikament mitFDA-Zulassung, das aus einem aktiven, aus Cannabis gewonnenenWirkstoff besteht und dient somit als zukunftsweisendes Modell fürweitere Arzneimittel auf Cannabisbasis. Die Bekanntgabe erforderteine Neubewertung von CBD innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagendurch die Drug Enforcement Agency, wodurch sich nach abgeschlossenerDIN-Registrierung ein für CannTrusts vertrauenswürdigen Bestand anqualitativ hochwertigen, standardisierten Cannabisprodukten ein neuerlegaler Markt von schätzungsweise 1,5 Milliarden US-Dollar ergibt."Unser beschleunigtes Forschungs- und Entwicklungstempo mit Apotexbringt zahlreiche neue Dosierungsformate für Medizinalhanf in Kanadaund dem Rest der Welt mit sich und sorgt für mehr Akzeptanz undZugänglichkeit. Apotex gilt als kanadischer pharmazeutischerInnovator für Kanada und den Rest der Welt und steht in punktoProduktqualität, Innovation und Marktreichweite an erster Stelle. Wirsind mehr als efreut, unser Fachwissen zugunsten unserer Kunden undfür die gesamte Cannabisindustrie zu vereinen", erklärte Brad Rogers,Präsident von CannTrust."Wir freuen uns sehr, unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeitsowie Produktinnovation mit CannTrust auf die nächste Ebene zubringen, da wir dem Pharmamarkt ein enormes Potenzial zuschreiben.Die Arbeit für die neuen Rezepturen wurde im Mai aufgenommen und wirbeabsichtigen, sie innerhalb eines Jahres vorzustellen. Diese neuenProdukte, gemeinsam mit dem Arbeitsaufwand, den wir in dieDIN-Registrierung der CannTrust-Produkte investieren, versprechen einweitreichendes Wachstum innerhalb kanadischer und internationalerMärkte, einschließlich der USA", fügte Jeff Watson, Präsident und COObei Apotex Inc., hinzu.Informationen zu CannTrustSeit seiner Gründung im Jahr 2014 gilt CannTrust als kanadischerMarktführer für die Herstellung pharmazeutisch standardisierterProdukte.Als staatlich lizenzierter und regulierter Produzent bereichertCannTrust die Branche für Medizinalhanf durch 40 Jahre Erfahrung inder Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen. Zur Zeit betreibtCannTrust 250.000 Quadratfuß seiner 450.000 Quadratfuß großen NiagaraGreenhouse Facility, die während der ersten Phase einesSanierungsprojekts neu entwickelt wurde. Die zweite Expansionsphaseist bereits angelaufen und wird voraussichtlich im Herbst 2018abgeschlossen und für den Anbau bereit sein. Auch die dritte Phase,die die Bebauung einer dem Projekt zugewiesenen zusätzlichenGewächshausfläche von 600.000 Quadratfuß vorsieht, hat dankvollständiger Finanzierung bereits begonnen. Das industrieweitumfangreichste Produktportfolio wird in dem 60.000 Quadratfuß großenHerstellungs-Kompetenzzentrum in Vaughan, Ontario, aufbereitet undverpackt.CannTrust legt Wert auf Forschung und Innovation und ist stetsdarum bemüht, einen Beitrag zu der wachsenden Zahl evidenzbasierterForschungsarbeit zum Einsatz und der Wirksamkeit von Cannabis zuleisten. Unsere Teams für Produktentwicklung treiben gemeinsam mitunserem exklusiven globalen Pharmapartner Apotex Inc. die Innovationund Entwicklung von Produkten unablässig voran, die die Verwendungvon Cannabis als Arzneimittel für Patienten leichter gestaltenwerden. Wir unterstützen die fortwährende Aufklärung von Patientenüber Cannabis als Arzneimittel und leiten ein CompassionateUse-Programm, um finanziell bedürftigen Patienten zur Seite zustehen. Bitte besuchen Sie für weitere Informationenhttp://www.canntrust.ca.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen"gemäß den gültigen kanadischen Wertpapiergesetzen, die auf CannTrustsderzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmenund Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren.Zukunftsgerichtete Informationen sind durch den Gebrauchzukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten","wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen","antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" undähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen undgrammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen übergewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten"könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion vonStrategien erkennbar.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtetenInformationen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen,Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von derGeschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessenerachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen umschließenEinschätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Vorhersagen,Prognosen, Zielsetzungen, Handlungsempfehlungen oder andere Aussagen,die keine Tatsachendarstellungen sind. Die in dieser Pressemitteilungzukunftsgerichteten Aussagen umschließen, sind jedoch nichtbeschränkt auf Aussagen bezüglich interner Erwartungen, Erwartungenan das tatsächliche Produktionsvolumen, Erwartungen an die zukünftigeAnbaukapazität sowie Erwartungen an die zukünftige Legalisierungverzehrbarer Cannabisprodukte in Kanada bzw. den Abschluss sämtlicherInvestitionsvorhaben oder Expansionsprojekte. ZukunftsgerichteteAussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken,einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Risiken in Verbindung mitder allgemeinen Wirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenenEreignissen; Verlust von Märkten; zukünftigen rechtlichen undbehördlichen Entwicklungen; Unfähigkeit zur ausreichendenKapitalbeschaffung von internen und externen Quellen und/oder derUnfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung zu günstigenKonditionen; der kanadischen Medizinalhanf-Branche im Allgemeinen;CannTrusts Fähigkeit zur Implementierung seiner Geschäftsstrategien;Konkurrenz; Ernteausfall und anderen Risiken.Sämtliche zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich nur aufden Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, sofern gesetzlichnicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nicht zurAktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationenaufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder andererGründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten undCannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen.Bei der Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Aussagen solltenLeser die Risikofaktoren und anderen Warnungen beachten, die inCannTrusts jährlichem Informationsblatt (Annual Information Form,"AIF") vom 29. März 2018 aufgeführt sind, das bei den zuständigenkanadischen Wertpapierbehörden eingereicht und auf SEDAR unterhttp://www.sedar.com einzusehen ist. 