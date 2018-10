CannTrust stärkt Leitungsteam mit Peter Aceto als neuem CEO

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) -CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen", TSX:TRST), einer der führenden zugelassenen Hersteller vonMedizinalcannabis in Kanada, der großes Markenvertrauen genießt, hatheute die Ernennung von Peter Aceto zum Chief Executive Officer vonCannTrust mit sofortiger Wirkung bekanntgegeben. Eric Paul,Mitgründer und Chef von CannTrust, hat seinen Posten als ChiefExecutive Officer abgegeben und wurde zum Vorstandsvorsitzenden undSonderberater des Leitungsteams von CannTrust bestellt. Mark Litwinübernimmt die Rolle als Vize-Vorsitzender."Es war eine große Ehre, seit der Gründung von CannTrust vornunmehr fünf Jahren als CEO zu dienen. Ich bin enorm stolz auf diegemeinsamen Verdienste unseres Teams und den unglaublichenFortschritt, den wir in so kurzer Zeit erreicht haben" sagte Paul."Die Öffnung des Markts für Cannabis als Genussmittel stehtunmittelbar bevor. Unser Unternehmen hat sich positioniert, um ausden vielfältigen Möglichkeiten Kapital zu schlagen. Peter hätte zukeinem besseren Zeitpunkt zu uns stoßen können."Peter Aceto ist ein international anerkannter Profi mit mehrerenJahrzehnten Erfahrung als Chef von Unternehmen in öffentlichenMärkten. Die letzten 10 Jahre diente er als President & CEO vonTangerine Bank (vormals ING Direct) sowie als Chief Risk Officer,Chief of Staff und Chief Lending Officer bei ING DIRECT (USA) sowieals Rechtsbeistand und Chefsyndikus von ING DIRECT in Kanada."Der Vorstand, Brad Rogers (CannTrust President) und ich sindüberzeugt, dass Peter mit seiner Erfolgsbilanz inLeistungspositionen, seiner enormen Erfahrung im operativen Geschäftund seinem Fokus auf der Schaffung von Aktionärswert die perfekteErgänzung unseres Leitungsteams und der beste Kandidat sein wird, umunser Unternehmen in die nächste rasante Wachstumsphase zu führen",so Paul weiter."Ich bin wirklich glücklich über meine neue Rolle an der Spitzevon CannTrust zu einer so wichtigen Zeit in der Entwicklung desUnternehmens. Unseren Zukunftsperspektiven sind keine Grenzengesetzt", sagte Aceto. "Wir haben ein großartiges Team, und ich freuemich darauf, die geschäftliche Strategie und Vision vorzugeben, umunser Geschäft voranzutreiben."CannTrust ist eine Branchengröße und ideal aufgestellt, um nachden gesetzlichen Änderungen, die in Kanada nach dem 17. Oktober inKraft treten, sein exponentielles Wachstum in Kanada und im Auslandfortzusetzen."Dank den Führungsqualitäten, der Weitsicht und dem unermüdlichenEngagement von Eric Paul befindet sich CannTrust heute in einerbeneidenswerten Lage", sagte Litwin. "Im Namen des Vorstands, unsererAktionäre und unserer Belegschaft möchte ich Eric für seineVerdienste danken. Er hat maßgeblich zu unserem bisherigen Wachstumund Erfolg beigetragen."Informationen zu CannTrustSeit seiner Gründung im Jahr 2014 gilt CannTrust als kanadischerMarktführer für die Herstellung standardisierter Cannabisprodukte.Als staatlich lizenzierter und regulierter Produzent bereichertCannTrust die Branche für Medizinalcannabis durch 40 Jahre Erfahrungin der Pharmaindustrie und im Gesundheitswesen. CannTrust betreibtderzeit seine ca. 42.000 Quadratmeter große Niagara Perpetual HarvestFacility. Die zusätzliche Gewächshausfläche von ca. 56.000Quadratmetern befindet dank vollständiger Finanzierung bereits imBau. Das industrieweit umfangreichste Produktportfolio wird in demca. 56.000 Quadratmeter großen Herstellungs-Kompetenzzentrum inVaughan (Ontario) aufbereitet und verpackt.CannTrust legt Wert auf Forschung und Innovation und ist stetsdarum bemüht, einen Beitrag zu der wachsenden Zahl evidenzbasierterForschungsarbeit zum Einsatz und zur Wirksamkeit von Cannabis zuleisten. Seine Teams für Produktentwicklung treiben gemeinsam mitseinem exklusiven globalen Pharmapartner Apotex Inc. die Innovationund Entwicklung von Produkten unablässig voran, die die Verwendungvon medizinischem Cannabis für Patienten leichter gestalten werden.CannTrust unterstützt die fortwährende Aufklärung von Patienten überMedizinalcannabis und leitet ein Compassionate Use-Programm, umfinanziell bedürftigen Patienten zur Seite zu stehen.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.canntrust.ca.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen"gemäß den gültigen kanadischen Wertpapiergesetzen, die auf CannTrustsderzeitigen internen Erwartungen, Einschätzungen, Prognosen, Annahmenund Überzeugungen sowie Ansichten zukünftiger Ereignisse basieren.Zukunftsgerichtete Informationen sind durch den Gebrauchzukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten","wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen","antizipieren", "potenziell"", "vorgeschlagen", "schätzen" undähnliche Wörter, einschließlich entsprechender Verneinungen undgrammatikalischer Abwandlungen, bzw. durch Aussagen über gewisseEreignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten "könnten""würden oder "werden", sowie durch Diskussion von Strategienerkennbar.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtetenInformationen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen,Prognosen, Annahmen und Ansichten zukünftiger Ereignisse, die von derGeschäftsführung unter den jeweiligen Umständen als angemessenerachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhaltenEinschätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Vorhersagen,Prognosen, Zielsetzungen, Handlungsempfehlungen oder andere Aussagen,die keine Tatsachendarstellungen sind. Zu den zukunftsgerichtetenAussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen inZusammenhang mit internen Erwartungen, Erwartungen bezüglich dertatsächlichen Produktionsmengen, Erwartungen zur zukünftigenAnbaukapazität sowie dem Abschluss etwaiger Kapitalprojekte oderErweiterungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufigbekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber ohneBeschränkung auf Risiken in Verbindung mit der allgemeinenWirtschaftslage; unerwünschten branchenbezogenen Ereignissen; Verlustvon Märkten; zukünftigen rechtlichen und behördlichen Entwicklungen;Unfähigkeit zur ausreichenden Kapitalbeschaffung von internen undexternen Quellen und/oder Unfähigkeit zur ausreichendenKapitalbeschaffung zu günstigen Konditionen; der kanadischenMedizinalcannabis-Branche im Allgemeinen; CannTrusts Fähigkeit zurImplementierung seiner Geschäftsstrategien; Konkurrenz; Ernteausfallund anderen Risiken.Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur aufden Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden. Außer in den gesetzlichgeregelten Fällen verpflichtet CannTrust sich nicht zurAktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationenaufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderenGründen. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeit zutage treten undCannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusagen. Beider Berücksichtigung dieser zukunftsgerichteten Aussagen solltenLeser die Risikofaktoren und anderen Warnungen beachten, die inCannTrusts jährlichem Informationsblatt (AIF, Annual InformationForm) vom 29. März 2018 aufgeführt sind, das bei den zuständigenkanadischen Wertpapierbehörden eingereicht und auf SEDAR unterhttp://www.sedar.com einzusehen ist. Die im AIF vermerktenRisikofaktoren und anderen Faktoren könnten dazu führen, dass dietatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenenabweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebensind.Die TSX übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit bzw.Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Copyright © 2017 CannTrust Holdings Inc.Um einen Gesprächstermin zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an:Sheri De Carlo, Communications Manager bei CannTrust, Tel.:(647)872-2300 X 2346, E-Mail: sdecarlo@canntrust.caOriginal-Content von: CannTrust Holdings Inc., übermittelt durch news aktuell