CannTrust schließt zuvor angekündigtes öffentliches Angebot ab

Vaughan, Ontario (ots/PRNewswire) - CannTrust Holdings Inc.("CannTrust" oder das "Unternehmen") (TSX: TRST) (NYSE: CTST) gabheute den Abschluss seines zuvor angekündigten schriftlichenöffentlichen Angebots von 36.363.636 Stammaktien zu einemöffentlichen Preis von 5,50 US-Dollar pro Aktie bekannt. DasUnternehmen verkaufte 30.909.091 Stammaktien des Angebots für einenBruttoerlös von insgesamt rund 170 Mio. USD an das Unternehmen, bevores die versicherungstechnischen Rabatte und Provisionen sowie diegeschätzten Angebotskosten abzog, und bestimmte Aktionäre (die"verkaufenden Aktionäre") verkauften 5.454.545 Stammaktien desAngebots. Im Zusammenhang mit dem Angebot räumten die Gesellschaftund die verkaufenden Aktionäre den Konsortialbanken eine 30-tägigeOption ein, bis zu weitere 4.636.363 bzw. 818.182 Stammaktien zumöffentlichen Angebotspreis abzüglich des versicherungstechnischenAbschlags zu erwerben, was zu einem zusätzlichen Bruttoerlös für dieGesellschaft von rund 25,5 Mio. USD führen würde.Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots fürallgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich Anbau undAnlagenerweiterung, erweiterter Außenanbau, internationale Expansion,verbesserte Extraktionskapazitäten, Upgrades für dieGMP-Zertifizierung und die Entwicklung der Biosynthese.BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse Securities (USA) LLCund RBC Capital Markets fungierten als Lead Book Running Manager fürdas Angebot. Jefferies LLC und Canaccord Genuity LLC fungiertenebenfalls als Book Running Manager.Ein letzter Prospektnachtrag (der "Nachtrag") wurde imKurzform-Basisprospekt der Gesellschaft vom 18. März 2019 (der"Basisprospekt") im Zusammenhang mit dem Angebot mit denWertpapierprovisionen in jeder der Provinzen Kanadas, mit Ausnahmevon Québec, eingereicht, und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde(Securities and Exchange Commission, "SEC") als Teil einerRegistrierungserklärung auf Formular F-10 in der jeweils gültigenFassung, die von der SEC am 19. März 2019 in Übereinstimmung mit demzwischen Kanada und den Vereinigten Staaten eingerichtetenMultijurisdictional Disclosure System für wirksam erklärt wurde.Der Nachtrag und der dazugehörige Basisprospekt enthalten wichtigeDetailinformationen über das Angebot. Das Nachtrag und derdazugehörige Basisprospekt sind kostenlos auf SEDAR unterwww.sedar.com und auf EDGAR unter www.sec.gov. zu finden. Kopien desNachtrags und des dazugehörigen Basisprospekts können auch bei BofAMerrill Lynch NC1-004-03-43, 200 North College Street,3rd floor,Charlotte, NC 28255-0001, USA, Attn: Prospectus Department, oder perE-Mail unter dg.prospectus_requests@baml.com, Citigroup GlobalMarkets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long IslandAvenue, Edgewood, NY 11717, USA, oder per Telefon: (800) 831-9146,Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department,Eleven Madison Avenue,3rd Floor, New York, NY 10010, USA; Tel:1-800-221-1037, oder per E-Mail unterusa.prospectus@credit-suisse.com, oder von RBC Capital Markets 180Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Canada, Attn:Simon Yeung, oder per Telefon: (416) 842-5349, oder per E-Mail ansimon.yeung@rbc.com erworben werden.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch dieAufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch wird es einenVerkauf dieser Wertpapiere in einer Provinz, einem Staat oder einerGerichtsbarkeit geben, in der ein solches Angebot, eine solcheAufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oderQualifikation nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz,eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrigwäre.Informationen zu CannTrustCannTrust ist ein staatlich regulierter, lizenzierter Produzentvon Medizinalhanf und Freizeit-Cannabis in Kanada. CannTrust wurdevon Apothekern gegründet und bereichert die Cannabis-Branche durchüber 40 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie und imGesundheitswesen und versorgt über 66.000 medizinische Patienten mitseinen Trocken-, Extrakt- und Kapselprodukten. Das Unternehmenbetreibt seine Niagara Perpetual Harvest Facility in Pelham, Ontario.Die Vorbereitung und Verpackung seines Produktportfolios findet inseinem Manufacturing Center of Excellence in Vaughan, Ontario, statt.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen"im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichteteAussagen" im Sinne des United States Private Securities LitigationReform Act von 1995 und anderer anwendbarer Safe Harbor-Gesetze derVereinigten Staaten, und diese Aussagen basieren auf den aktuelleninternen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen undÜberzeugungen von CannTrust sowie Ansichten über zukünftigeEreignisse. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch den Gebrauchzukunftsgerichteter Terminologie, wie z. B. "erwarten","wahrscheinlich", "könnte", "wird", "sollte", "beabsichtigen","antizipieren", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" undähnliche Wörter, einschließlich der Verneinungen undgrammatikalischer Abwandlungen davon, bzw. durch Aussagen übergewisse Ereignisse oder Umstände, die geschehen bzw. eintreten"könnten", "würden" oder "werden", sowie durch Diskussion vonStrategien erkennbar.Die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in dieserPressemitteilung beinhalten Aussagen über die beabsichtigteVerwendung des Erlöses aus dem Angebot durch das Unternehmen.Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhaltennotwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich,aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Verwendung der Erlöse ausdem Angebot, Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinenwirtschaftlichen Bedingungen, widrigen Branchenereignissen,Marktverlusten, zukünftigen Gesetzes- und Regulierungsentwicklungenin Kanada, den Vereinigten Staaten und anderswo, derCannabisindustrie in Kanada im Allgemeinen und der Fähigkeit vonCannTrust, seine Geschäftsstrategien umzusetzen.Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beziehensich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie vermittelt wurden, und, soferngesetzlich nicht vorgeschrieben, verpflichtet CannTrust sich nichtzur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteterInformationen bzw. Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftigerEreignisse oder anderer Gründe. Neue Faktoren können von Zeit zu Zeitzutage treten und CannTrust ist es nicht möglich, all diese Faktorenvorherzusagen. Mit Blick auf diese zukunftsgerichteten Informationenund Aussagen sollten Leser die Risikofaktoren und andere Warnhinweisein CannTrusts Jahresbericht ("AIF", Annual Information Form) vom 29.März 2018 berücksichtigen, der bei den zuständigen kanadischenWertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com sowie alsAnlage zu CannTrusts Form 40-F Registrierungserklärung gemäß desUnited States Securities Exchange Act von 1934 in seiner geltendenForm bei der SEC auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht wurde. Dieim AIF vermerkten Risikofaktoren sowie andere Faktoren könnten dazuführen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlichvon jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationenbzw. 