Cangzhou Mingzhu Plastic: Was noch aussteht!

Der Cangzhou Mingzhu Plastic-Kurs wird am 11.05.2019, 21:50 Uhr an der Heimatbörse Shenzhen mit 4,38 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Cangzhou Mingzhu Plastic investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,28 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,87 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Cangzhou Mingzhu Plastic für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Cangzhou Mingzhu Plastic für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Cangzhou Mingzhu Plastic insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cangzhou Mingzhu Plastic-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 4,73 CNH. Der letzte Schlusskurs (4,38 CNH) weicht somit -7,4 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (5,11 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,29 Prozent Abweichung). Die Cangzhou Mingzhu Plastic-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Cangzhou Mingzhu Plastic-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.