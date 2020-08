Cango -KyEndlich geschafft, ?

Cango -Ky, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 06:55 Uhr) mit 6.15 USD stark im Plus (+1.9 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Nach einem bewährten Schema haben wir Cango -Ky auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Cango -Ky-Aktie beträgt dieser aktuell 6,35 USD. Der letzte Schlusskurs (6,15 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-3,15 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Cango -Ky somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (5,57 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,41 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Cango -Ky-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. In Summe wird Cango -Ky auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Cango -Ky liegt bei 88,54, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Cango -Ky bewegt sich bei 38,15. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

3. Dividende: Cango -Ky hat mit einer Dividendenrendite von 3,83 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.01%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche beträgt -0,18. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cango -Ky-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

