Cango Aktie: Das ist erstaunlich

Der Cango -Ky-Kurs wird am 28.02.2022, 10:00 Uhr an der Heimatbörse New York mit 3.27 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cango -Ky auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Cango -Ky schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,5 % und somit 0,67 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,84 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cango -Ky-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 4,14 USD. Der letzte Schlusskurs (3,27 USD) weicht somit -21,01 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 3,25 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,62 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Cango -Ky ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Cango -Ky-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Cango -Ky liegt bei 72,5, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Cango -Ky bewegt sich bei 47,79. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".