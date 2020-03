Canfor Pulp ProductsWirklich, ?

Canfor Pulp Products, ein Unternehmen aus dem Markt "Papierprodukte", notiert aktuell (Stand 15:56 Uhr) mit 6.26 CAD fast gleich (+0.21 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Canfor Pulp Products haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 206,25 ist die Aktie von Canfor Pulp Products auf Basis der heutigen Notierungen 106 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" (99,91) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Canfor Pulp Products erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -55,49 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um -4,57 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -50,92 Prozent im Branchenvergleich für Canfor Pulp Products bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,57 Prozent im letzten Jahr. Canfor Pulp Products lag 50,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 3,58 % ist Canfor Pulp Products im Vergleich zum Branchendurchschnitt Papier & Forstprodukte (2,69 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,89 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.