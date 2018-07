Canfor: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Canfor":

Der Canfor-Schlusskurs wurde am 05.07.2018 an der Heimatbörse Toronto mit 31 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Waldprodukte".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Canfor erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 61,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Construction Materials"-Branche sind im Durchschnitt um 6,04 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +55,47 Prozent im Branchenvergleich für Canfor bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,04 Prozent im letzten Jahr. Canfor lag 55,47 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,91 ist die Aktie von Canfor auf Basis der heutigen Notierungen 92 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Construction Materials" (114,54) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Für die Canfor sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 3 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Canfor vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Canfor. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 27,5 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -11,29 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 31 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".