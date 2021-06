Candlewood Hotel: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

An der Börse notiert die Aktie Candlewood Hotel am 30.06.2021, Uhr, mit dem Kurs von 0.02995 USD. Die Aktie der Candlewood Hotel wird dem Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" zugeordnet.

Die Aussichten für Candlewood Hotel haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Candlewood Hotel anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 50,25 Punkten, was bedeutet, dass die Candlewood Hotel-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Candlewood Hotel ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,13). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Damit erhält Candlewood Hotel eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Candlewood Hotel auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Candlewood Hotel in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Candlewood Hotel hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Candlewood Hotel-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 0,02 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0.02995 USD) deutlich darüber (Unterschied +49,75 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (0,03 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,17 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Candlewood Hotel-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Candlewood Hotel-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

