Cancom will volle Kontrolle über Pironet - Barabfindung für Minderheitsaktionäre

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat seine Macht bei der Kölner Pironet durch den Kauf weiterer Aktien ausgebaut und will nun die verbliebenen Minderheitsaktionäre gegen eine Barabfindung aus dem Unternehmen drängen.



Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung solle darüber entschieden werden, wie das TecDax -Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte.

Cancom besitzt bereits seit 2013 die Mehrheit am IT-Unternehmen Pironet. Durch den Erwerb eines Aktienpakets kommen die Münchener nun auf einen Anteil von rund 95,1 Prozent. Damit wurde die erforderliche Schwelle für die Übertragung der Aktien der übrigen Pironet-Anteilseigner auf Cancom überschritten.

Wie hoch die Abfindung an die Minderheitsaktionäre ausfällt, soll laut Cancom zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden. Das Unternehmen rechnet mit Gesamtkosten im mittleren einstelligen Millionenbereich. Auch einen Termin für das außerordentliche Aktionärstreffen nannte das Unternehmen zunächst nicht, erklärte aber, das Verfahren spätestens im Frühjahr 2019 abschließen zu wollen.

Für Cancom stellt die Komplettübernahme nach Unternehmensangaben einen "lange angestrebten Meilenstein dar, um die Strukturen im Konzern weiter auf die strategischen Zukunftsthemen Cloud-, Managed Services- und Software-Geschäft hin zu transformieren"./tav/jha/