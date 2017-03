Cancom will 2017 weiter zulegen - Vertrag von Vorstandschef Weinmann verlängert

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom will im laufenden Jahr erneut zulegen.



Nach dem Erreichen der Umsatzmilliarde im vergangenen Jahr sollen die Erlöse 2017 stärker wachsen als im Schnitt des deutschen IT-Markts, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht des TecDax-Unternehmens aus München. Für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat der Vorstand eine ähnlich starke Steigerung im Auge. Mögliche Übernahmen oder der Verkauf von Unternehmensteilen sind darin nicht berücksichtigt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr sollen die Cancom-Aktionäre je Anteilsschein eine Dividende von 50 Cent erhalten. Sie liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres. Das Unternehmen hatte seinen Umsatz 2016 um knapp 10 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro gesteigert. Das Ebitda wuchs nach endgültigen Zahlen um 15,5 Prozent auf 72,9 Millionen Euro. Der Überschuss legte sogar um 49 Prozent auf 33,4 Millionen Euro zu.

Cancom entwirft und betreibt IT-Systeme für Kunden. Schwerpunkt soll das Geschäft mit Cloud-Lösungen werden, in dem Unternehmen Daten zentral lagern und bearbeiten können. Vorstandschef und Unternehmensgründer Klaus Weinmann kann sich auf weitere fünf Jahre an der Unternehmensspitze einstellen. Der Aufsichtsrat verlängerte in seiner Bilanzsitzung den Vertrag des Managers./stw/fbr