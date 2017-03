Cancom: Wie wird die Aktie derzeit bewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Cancom hat in dieser Woche die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt. Man hat bei den Umsätzen die 1-Milliarde-Euro-Marke geknackt. Der Umsatz ist um 9,7 % gesteigert worden, das EBITDA erhöhte sich um 15,5 %, der Jahresüberschuss stieg auf 33,65 Mio. Euro und damit um 52 %.

Anleger reagierten mit einem Freudensprung und kauften zu. Die Aktie ist alleine in dieser Woche um mehr als 3,5 % gestiegen. Seit November letzten Jahres steht eine Aufwertung von fast 30 % zu Buche. Das letzte Allzeithoch, das Mitte 2016 bei 53 Euro je Aktie verzeichnet werden konnte, wird aktuell angepeilt. Schauen wir in die Bewertung rein.

Bewertungskennzahlen sehen solide aus

Das aktuelle KGV beläuft sich auf 25,25 und deutet damit im Vergleich zum Gesamtmarkt eine leichte Überbewertung an. Allerdings ist Cancom ein Wachstumsunternehmen, weshalb man diese Überbewertung nicht überschätzen sollte. Das historische KGV der Aktie liegt bei 17,52, was der echten Bewertung möglicherweise näherkommt. Schauen wir uns zusätzlich das derzeitige Median-KGV der Branche an. Dieses beträgt 19,9. Vor diesem Hintergrund scheint die Aktie derzeit sogar gegenüber diesem Marktdurchschnitt leicht unterbewertet zu sein.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.