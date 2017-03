Cancom: Unser Volltreffer liegt jetzt bei 65% Gewinn – gut aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Am 15.03. hatten wir den einen Volltreffer mit Cancom melden können und die Überschrift am 16.03. war „Cancom: Volltreffer +36%! Folgt jetzt der Angriff auf das Allzeithoch?“ Dieser Trade stammt von einer Trading-Idee vom 03.März, in der wir einen Einstiegskurs für die Aktie und ein dafür geeignetes Hebel-Produkt vorgeschlagen hatten. Mit diesem Zertifikat liegen wir bei mehr als 65% in der Gewinnzone und wir würden denjenigen, die unserem Börsentipp gefolgt sind jetzt unbedingt raten, den Gewinn gut abzusichern. Der Kurs hat sich in den letzten beiden Tagen steil nach oben begeben und je näher sich die Aktie zum Allzeithoch kommt, umso höher ist das Rückschlagsrisiko. Die Luft könnte Cancom ausgehen…

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.