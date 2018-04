Cancom: Der Überflieger hebt jetzt richtig ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Liebe Leser,

der IT-Dienstleister Cancom hat in den vergangenen Wochen ein geradezu wahnsinniges Tempo angeschlagen. Seit Anfang März konnte sich die Aktie um fast 20 % verbessern und damit sämtliche Marktturbulenzen, gerade im Technologiesektor, erfolgreich umschiffen. Was natürlich jetzt zwei Fragen aufwirft: Warum diese Rallye und ist das von der Bewertung her gerechtfertigt?

Cancom profitiert von einem starken Umfeld!

Auslöser der jüngsten Rallye sind ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.