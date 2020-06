Cancom SE: Jetzt wird’s eng!

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Cancom SE-Aktionäre dürften heute extrem schlechte Laune haben. Schließlich schwächelt der Kurs und geht rund vier Prozent in die Knie. Mittlerweile wechseln die Papiere schon für 48,66 EUR den Besitzer. Müssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die Bären das Kommando übernommen?

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Denn Cancom SE rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Schließlich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund eins Prozent entfernt. Dieser Wendepunkt liegt bei 48,08 EUR. Es steht momentan also extrem viel auf dem Spiel.

Mutige Anleger, die von Cancom SE begeistert sind, können heute zugreifen. Wer weiß, wann es die Aktie nächste Mal mit einem solchen Nachlass zu kaufen gibt. Für Cancom SE-Bären ist der heutige Tag vermutlich ein gefundenes Fressen.

