Cancom: „Hochprofitable“ Akquisition im UK!

Cancom SE (WKN: 541910) setzt ihre Akquisitionsstrategie fort. So wird der Wettbewerber Novosco Teil des TecDAX-Konzerns. Laut Informationen in der heutigen Meldung stärke die Übernahme das „Managed-Services-Geschäft und die internationale Präsenz“. Der Anschluss an die Cancom-Gruppe soll eine positive Auswirkung auf die Gewinnmargen des Münchner Cloudspezialisten haben, so Cancom.

Cancom gewinnt mit der Übernahme der Novosco Group ein „hochprofitables Geschäft".



