Cancom: „Hochprofitable“ Akquisition im UK!

Cancom SE (WKN: 541910) setzt ihre Akquisitionsstrategie fort. So wird der Wettbewerber Novosco Teil des TecDAX-Konzerns. Laut Informationen in der heutigen Meldung stärke die Übernahme das „Managed-Services-Geschäft und die internationale Präsenz“. Der Anschluss an die Cancom-Gruppe soll eine positive Auswirkung auf die Gewinnmargen des Münchner Cloudspezialisten haben, so Cancom.

Cancom gewinnt mit der Übernahme der Novosco Group ein „hochprofitables Geschäft“. Das Gesamtvolumen des Zukaufs betrage rund 70 Millionen Britische Pfund, teilte Cancom mit. Der Schritt, das Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich zu übernehmen, führe „zu einer dynamischen Erhöhung der jährlich wiederkehrenden Service-Umsätze“, so Cancom weiter.

Cancom-CEO Thomas Volk zeigt sich von der Transaktion begeistert.

Das Produktportfolio von Novosco erweitert unsere Fähigkeiten enorm und die betreuten Kunden ergänzen sich perfekt. Praktisch alle Novosco-Kunden haben bisher keine geschäftliche Verbindung zu uns. Zudem erschließt uns die Transaktion erstmals den direkten Marktzugang in Irland und es kommen rund 300 spezialisierte Fachkräfte mit einem hochprofitablen Geschäft zu Cancom. Wir sind von dieser Akquisition begeistert.



Für 2019 prognostizierte die Novosco Group vor der Transaktion einen Umsatz von rund 55 Millionen Britischen Pfund bei einer EBITDA-Marge von rund 17%. Cancom selbst erzielte 2018 eine bereinigte EBITDA-Marge von 8,3%.

Zu den Partnern von Cancom, die auf die IT-Infrastrukturlösungen des Cloudspezialisten aus München vertrauen, gehören unter anderem neben Langenscheidt auch die ProSiebenSat.1 Media SE. Cancom agiert als Komplettlösungsanbieter in seinem Bereich.

