Cancom: Fidelity Worldwide Investment kauft wieder zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Die FIL Limited hat ihre Beteiligung an der Cancom AG mit Wirkung zum 21. Februar 2017 wieder auf 3,01 Prozent der Stimmrechte erhöht. Am 13. September 2016 war die Schwestergesellschaft der FMR LLC (Fidelity Management and Research) noch mit 2,97 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Fidelity, der 2,90 Prozentpunkte über Fidelity Funds SICAV zugerechnet wird, bleibt der fünftgrößte institutionelle Aktionär. Die Allianz Global Investors Europe GmbH hält nach Angaben des Münchener IT-Dienstleisters zum Jahresende 2015 einen Anteil von 9,93 Prozent. Die AL-KO Beteiligungs GmbH hatte jüngsten Stimmrechtsmitteilungen zufolge am 10. Dezember 2016 Anteile gekauft und folgt seitdem mit 5,004 Prozent. Anteile abgegeben hatte die Allianz Global Investors Luxembourg S.A. bereits Anfang 2014. Ende 2015 hielt die Tochter des Versicherungskonzerns laut Cancom noch 4,87 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die Cancom AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

INVESCO PERPETUAL European Smaller Companies Fund

5,81

Lupus alpha Dividend Champions

5,64

AHP Aristoteles Fonds UI

4,74



Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse