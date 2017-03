Cancom: Doppelter Paukenschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Lieber Leser,

der TecDAX-Konzern Cancom meldete sich am Montag gleich mit einem doppelten Paukenschlag auf dem Börsenparkett zurück. Zunächst gab das Unternehmen bekannt, dass Gründer und Vorstandsboss Klaus Weinmann seinen Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert hat. Um Weinmann hatte es zuletzt Rücktrittsgerüchte gegeben. Dann konnte der IT-Dienstleister erstmals in seiner Geschichte die Umsatzmarke von 1 Mrd. Euro knacken, wie aus dem endgültigen Geschäftsbericht für 2016 hervorging.

Strategie aufgegangen

Die Einnahmen steigerten sich damit um knapp 10 % gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere die Bereiche Cloud Solutions (+18,4 %) und IT Solutions (+8,2 %) konnten sich mehr als deutlich verbessern. Cancom-Chef Klaus Weinmann benannte die Gründe, die aus seiner Sicht den Ausschlag gaben: „Wir konzentrieren uns konsequent auf die Digitalisierungs- und IT-Wachstumsthemen wie zum Beispiel Cloud Computing, IT-Security, Big Data und Analytics oder Mobility. Das bedeutet, wir möchten unser Business in diesen IT-Lösungsbereichen sowie mit Managed und Cloud Services weiter ausbauen.“

Der Konzern verfolgt dabei die Strategie, sich insbesondere auf höherwertige Produkte und Dienstleistungen zu fokussieren. Dieser Plan scheint aufzugehen, denn das operative Ergebnis hat sich noch deutlich positiver als der Umsatz entwickelt. Beim EBITDA standen 72,9 Mio. Euro (+15,5 %) und beim EBIT 51,3 Mio. Euro (+24,8 %) zu Buche. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 7,1 %. Das Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Geschäftsbereichen lag bei 2,11 Euro (2015: 1,99 Euro). Angesichts dieser Zahlen darf man meiner Meinung nach dem Vorstand attestieren, dass dessen Kalkül vollends aufgegangen ist.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Mark de Groot.