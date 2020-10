Cancom: Diese Marken sind jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Die Cancom-Aktie setzte im Frühjahr im Anschluss an das Tief vom 16. März bei 31,20 Euro zu einem steilen Anstieg an. Er hielt bis zum Sommer an und ließ den Kurs am 2. Juni bei 59,00 Euro ein neues Hoch ausbilden. Es leitete eine Abwärtsbewegung ein. Sie vollzog sich im Sommer und im frühen Herbst lange Zeit als eine Seitwärtsbewegung.

