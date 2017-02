Cancom: Auf dem Weg zu mehr Profitabilität?

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Lieber Leser,

seitdem die Aktie des Anbieters von IT-Infrastruktur Cancom Anfang Juni des vergangenen Jahres ihr neues 52-Wochen-Hoch bei 52,99 Euro erreicht hat, ging es innerhalb von kürzester Zeit mit dem Kurs wieder nach unten. Danach ist nicht mehr viel passiert, möchte man meinen. Der Titel kommt seit Monaten nicht aus seinem Seitwärtstrend heraus.

Ein Blick in die aktuellen Analysen zum Thema zeigt jedoch, dass die Experten der Aktie in der Tat noch einiges zutrauen. Diesen Monat sind bereits drei Studien erschienen. Das IT-Unternehmen habe zuletzt zwar enttäuschende Kennziffern aus dem vierten Quartal vorgelegt. Knut Woller (Baader Bank) sieht beim Aktienkurs aber dennoch noch Luft nach oben. Cancom werde seine Profitabilität steigern, so der Experte.

Ganz ähnlich schätzt auch Tim Wunderlich (Hauck & Aufhäuser) die Situation ein. Mit Hilfe von Investitionen im laufenden Jahr werde es gelingen, die Erlöse anzukurbeln. Andreas Wolf (Warburg Research) ist in Sachen Umsatzentwicklung ebenfalls optimistisch.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Hauck&Aufhäuser: „Buy“ – 57,00 Euro (+23 %)

Warburg Research: „Buy“ – 56,00 Euro (+21 %)

Baader Bank: „Buy“ – 51,00 Euro (+10 %)

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse